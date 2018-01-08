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Enes'in golü Villareal’e yetmedi

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Enes'in golü Villareal’e yetmedi

İspanya Birinci Ligi'nde Villarreal sahasında Deportivo La Coruna'yı ağırladı.

El Madrigal'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 

Enes Ünal'ın Villarreal'e tekrar döndükten sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak ise yedekler arasında yer aldı.

Mücadelenin 30. dakikasında Carlos Bacca'nın pasında topla buluşan Enes Ünal, Villarreal'i 1-0 öne geçiren golü atarken, ilk yarının sonucunu da belirledi.

Emre Çolak'ın 59. dakikada dahil olduğu karşılaşmada Deportivo La Coruna, 84. dakikada Florin Andone'nin golüyle beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu skorla puanını 28 yapan Villarreal, Real Betis'e 5-3 yenilen Sevilla'yı geçerek beşinci sıraya yükselme şansını kaçırdı.

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