Dumlupınar, kamuoyunu bilgilendirdi

KTFF Disiplin Kurulu, Dumlupınar ile Mormenekşe arasında oynanması gereken K-Pet 1. Lig Play-Off müsabakasına çıkmayan Dumlupınar’ın cezasını kesti.

Disiplin Kurulu, Dumlupınar’a hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte eksi -3 puan cezası ve 5 asgari ücret tutarında para cezası verdi. Ayrıca maçın skorunun da 3-0 Mormenekşe lehine tesciline oy birliğiyle karar verildi.

Puan silme ve asgari ücret cezası uygulanmayacak

Bu arada Dumlupınar Türk Spor Kulübü konu ile ilgili olarak son bir açıklama yaparak, yaşananlarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün açıklaması şöyle:

“12 Mayıs Cumartesi günü oynanması gereken Mormenekşe maçının antrenörümüzün ve oyuncumuzun kızkardeşinin vefatı nedeniyle ertelenmesini KTFF’den talep ettik. Ayni gün saat 12:58’de KTFF mesaj ile maçın ertesi güne ertelendiği tarafımıza bildirildi. Yaklaşık 2 saat sonra telefoniyen maçın ertelenmediği, maça çıkmamız gerektiği bildirildi. Maç saati cenazemiz olduğundan yönetim ve oyuncular maça çıkmama kararı aldı.

Bu kararı yazılı olarak federasyona, aleyhimizde hükmen mağlubiyet dışında bir ceza verilmemesi talebi ile birlikte ilettik. Hızlı gelişen bu hadiseler sonrası maçın ertelenmemesi nedeniyle kamuoyunda olduğu gibi kulübümüzde de bir huzursuzluk olmuştur.

Bugün itibariyle hükmen mağlubiyet, 3 puan silme ve 5 asgari ücret para cezası aldığımızı öğrendik. Daha sonra başkanımıza telefoniyen para cezasının hatalı olduğu ve uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Kulübümüzün ve yaslı ailenin daha fazla yıpratılmaması için mesele ile ilgili başka açıklama yapmayacağımızı bildirir, yaşanan süreçle ilgili takdiri Kıbrıs Türk Halkı’na bırakırız.”