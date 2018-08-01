Direniş için mücadele ettiler

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42., efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60. ve Kıbrıs’ın fethinin 447. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Toplumsal Direniş Bayramı Mukavemet Taekwondo Karate Budo Martıalarts Hyong/Pumse/Kata Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Pınar Akarpınar, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR HYONG / PUMSE / KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Cemre Su Karagöz 2.Emine Gül Öztep 3.Betül Ceylan

2.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Ayça Karip 3.Tuba Şener

3.Kategori: 1.Dalya Türk 2.Saadet Koç 3.Gülizar Koç

4.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Esma Özbiçer 3.Gülcan İbrahim

5.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2. Nuket Türk 3. Didem Yener ERKEKLER HYONG / PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Efe Çevik 2.Emirhan Edalı 3.Mehmet Taha Gide

2.Kategori: 1.Ardem Karalar 2.Emre Karınca 3.Barış Yıldırım

3.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.M Talha Selçuk 3.Miran Karalar

4.Kategori: 1.Oğulcan Doğan 2.Kerim Karpuz 3.Mert Kaya

5.Kategori: 1.Arda Öztürk 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Vandad Lozani