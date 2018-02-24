Dev derbi için nefesler tutuldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan derbi maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Siyah Beyazlı takımda Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı TRTRADYO1'den dinleyebilir, MAÇ MERKEZİ'nden anlık takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vagner Love

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano, Jose Fernandao

Bu kritik karşılaşma öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş'ın 41 puanı bulunyor. Haftaya 44 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, 4. sıradaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde bulunuyor.

İki takım arasında son 25 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.Rekabette 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 25 randevuda öne geçen takım, sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonu başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Gökhan Gönül, sarı-lacivertli ekip ile oynayacakları derbi maçta görev alması halinde 3. dalyasını eski takımına karşı yapacak.