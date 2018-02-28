Değirmencioğlu’nun kabul günü

Alkan Değirmencioğlu, Bisiklet ve Basketbol Federasyon başkanları ile yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Bisiklet Federasyonu başkanı Ekin Adademir ile Basketbol Federasyon başkanı Ahmet Sütcü ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

III. Uluslar arası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turunun tamamlanmasının ardından yapılan ziyarette konuşan Bisiklet Federasyonu Başkanı Adademir, yapılan organizasyona başbakanlık ve Spor Dairesi’nin desteklerinin kendilerini inanılmaz mutlu ettiğini aktarıp, teşekkür etti. Alkan Değirmencioğlu ise Bisiklet Federasyonu’nun yapmış olduğu organizasyonun ülke tanıtımı adına büyük önem taşıdığını söyleyip, Bisiklet Federasyonu’nu kutladı.

Alkan Değirmencioğlu, Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütcü ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Federasyon Başkanı Ahmet Sütçü göreve geldikleri bugüne kadar olan süreci ve planlamaları Değirmencioğlu’na aktarırken, Değirmencioğlu da Basketbol Federasyonu’nun faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve takip etmeye devam edeceğini söyledi.