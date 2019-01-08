banner237
Her Diliminde Bin Şifa
Her Diliminde Bin Şifa
29 0
Mitolojik Efsaneler - 1
Mitolojik Efsaneler - 1
26 0
 
“Doğada ne ararsanız bulunur”
“Doğada ne ararsanız bulunur”
20 0
Masal üç yaşında
Masal üç yaşında
77 0
Çocuklara yeni yıl sürprizi
Çocuklara yeni yıl sürprizi
14 0
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
187 0
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
25 0
banner82

Çaykur Rizespor Aatif'a talip

banner27

banner210
Çaykur Rizespor Aatif'a talip
banner215

Fenerbahçe ile anlaşan Çaykur Rizespor, Faslı futbolu Aatif Chahechouhe'nun kararını bekliyor.

Kulüpler görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Ancak Faslı futbolcunun sarı lacivertli ekipten ayrılmak istemediği gelen haberler arasında.

Menajerinin ise Aatıf'ı Karadeniz ekibine transfer olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran ayında bitiyor.

Aatıf, daha önce de birçok takımın transfer gündemine gelmiş ancak Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.