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Bonucci, yeniden Juventus'ta

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Milan'da forma giyen İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, Higuain transferindeki anlaşmaya göre tekrar Juventus'a döndü. Bonucci, geçtiğimiz sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu

Bonucci, yeniden Juventus'ta
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Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'nin kırmızı-siyahlılardaki kariyeri 1 yıl sürdü. Milan'ın Jevuntus'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmasındaki anlaşmaya göre Bonucci Juve'ye döndü. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 milyon Euro'ya uventus'tan Milan'a geçmişti. Siyah-beyazlılar, bu transfer için bonservis ödemeyecek. 

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milano ekibi ile 51 resmi müsabakaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Bonucci, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonları arasında Juve'de forma giydi.

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