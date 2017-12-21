"Belçika, sürpriz yapabilir"

Brezilya ve Paris Saint-Germain'in golcü oyuncusu Neymar, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Belçika'nın sürpriz yapacak takımların başında geldiğini söyledi

Brezilya ve Paris Saint-Germain'in golcü oyuncusu Neymar, yaptığı açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası ile Fransa Ligi'ne yönelik soruları cevapladı.

Dünya kupasını kazanmaya en yakın takımın Brezilya olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın sürpriz yapacak takımların başında geldiğini söyledi.

"Dünya Kupalarının bilinen takımları her zaman favoridir. Brezilya, Almanya, Fransa, İspanya ve Arjantin. Biz bu takımlar arasında kupaya en yakın ekibiz. Tabi kupaların sürpriz takımları da var. Mesela Belçika, harika bir takım ve kupanın sürprizi olabilir. Mısır'dan Salah da dünya kupasında farklılık yaratacak oyunculardan biri olacaktır."

Sezon başında rekor transfer bedeliyle Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan yıldız oyuncu, Fransa futbolunu çabuk uyum sağladığını dile getirdi.

"Fransa Ligi'ne çok çabuk uyum sağladığımı düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da oynanan oyun tarzı her ligde hemen hemen aynı. Özellikle Paris'te bulunan Brezilyalı ve İspanyol futbolcuların bana her konuda yardımcı olması benim uyum sürecimi daha da kısalttı. Bu benim işimi çok kolaylaştırdı. "

Brezilyalı futbolcu, Fransızca öğrenme konusunda biraz utangaç olduğunu da belirterek, şu an için dili anlayabildiğini fakat Fransızca'yı iyi bir şekilde konuşamadığını sözlerine ekledi.