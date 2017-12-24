Başakşehir ilk yarıyı zirvede bitirdi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapattı.
2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov ortasını yaptı. Arka direkte Trezegeut’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
3. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla Mossoro buluştu. Mossoro’nun içeri çevirdiği topa altıpas önünde Visca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Pavelka’nın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Trezeguet’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
34. dakikada sağ kanattan Popov’un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Veysel’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
48. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mensah’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei’ın yaptığı ortada arka direkte Mossoro’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
75. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
84. dakikada Ben Youssef’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Trezehuet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan oyuna geri döndü.