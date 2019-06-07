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Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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Baf Ülkü Yurdu'nun efsanevi başkanı ve TMT komutanı Kubilay Çağakan önceki gün hayatını kaybederken, son yolculuğuna uğurlandı

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Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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Niyazi Ergülen

K-PET Süper Lig kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu'nun efsanevi başkanı ve TMT komutanı Kubilay Çağakan önceki gün hayatını kaybederken, son yolculuğuna uğurlandı.

Kubilay Çağakan, Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu kulübü önünde yapılan tören sonrasında Fatih Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camiinde düzenlenen törende Çağakan'ın ailesi kulübün eski, yeni başkan ve yöneticilerinin yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. 1941 yılında Baf’ta doğan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Baf'ta tamamlayan Çağakan 59-60 yılında futbol hayatına başladı. TMT'de mücahit olan, 64 sonrası komutanlık yapan Çağakan 1974 sonrası Güzelyurt'a yerleşti. BÜY kulübünde 79-85 yılları arasında başkanlık yapan Çağakan, yedi yıl önce yakalandığı amansız hastalık sonucu önceki gün hakkın rahmetine kavuştu. Halkın sesi ailesi olarak merhuma rahmet, ailesi ve BÜY camiasına başsağlığı dileriz.

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