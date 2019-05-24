Aziz Behich Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, PSV Eindhoven'da forma giyen Avustralyalı Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behich'i kadrosuna kattığını duyurdu

Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan aslen Kıbrıslı Türk olan Avustralya’lı Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Sezon başında Bursaspor'dan PSV'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Behich, Hollanda kulübünde beklediği forma şansını bulamamıştı.

28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Eredivisie'de sadece 4 maçta 70 dakika oynayabilmişti.

Adı Beşiktaş ile de anılan Behich'i Başakşehir transfer ettiğini Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.