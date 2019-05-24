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Aziz Behich Medipol Başakşehir'de

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Medipol Başakşehir, PSV Eindhoven'da forma giyen Avustralyalı Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behich'i kadrosuna kattığını duyurdu

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Aziz Behich Medipol Başakşehir'de
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Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan aslen Kıbrıslı Türk olan Avustralya’lı Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Sezon başında Bursaspor'dan PSV'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Behich, Hollanda kulübünde beklediği forma şansını bulamamıştı.

28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Eredivisie'de sadece 4 maçta 70 dakika oynayabilmişti.

Adı Beşiktaş ile de anılan Behich'i Başakşehir transfer ettiğini Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

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