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Aysu Dursun Dünya Şampiyonu

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Aysu Dursun Dünya Şampiyonu
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 Halter Vucut Gelistirme Federasyonuna bağlı sporculardan oluşan ekip dün  Filipinler’de   2018 NAC Univers de yarıştı.

Kafilede Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu Uluslararası hakem ve antrenor Neval Çelebioğlu Akgürgen sporcu olarak da Aysu Dursun ile Sel Sarıtaş  ülkemizi başarı ile temsil ettiler.

Yapılan yarışma sonunda Aysu Dursun Bikini 2018 NAC Dünya şampiyonu olurken

Sel Sarıtaş Atletik 2018 NAC Dünya üçüncülüğünü kazandı.

KKTC 6 yıldır katıldığı NAC Dünya şampiyonasında ilk kez bir dünya şampiyonluğu kazandı.

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