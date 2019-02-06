Aspava ile Akkuş'tan, kürsüye ambargo

Hasan İLKER

Uluslararası Masterler Kış Yüzme Şampiyonası ilk yarışı Edirne'de gerçekleştirildi. Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Güney Kıbrıs, Hindistan'dan bir çok sporcu şampiyonaya katılırken ülkemizin master yüzücülerinden Caner Aspava ile Osman Akkuş, başarılı sonuçlar aldılar. Caner Aspava'nın yarıştığı kategoriler ve aldığı dereceler şöyle:

50 kelebek 3.

50 sırt 3. 4x50 serbest 3.

4x50 serbest karma 2.

4x50 karışık 2.

4x50 karışık karma 1.

Osman Akkuş'un yarıştığı branşlar ve elde ettiği dereceler şöyle:

100 kelebek 3.

100 sırt ustu 3.

4x50 serbest erkek 3.