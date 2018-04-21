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Aslan, Alanya'da 'Gümüş' değil altın buldu

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Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 82. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı golle rakibini 3-2 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

Aslan, Alanya'da 'Gümüş' değil altın buldu
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Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Gomis'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip Tzavellas'ın 16. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Ev sahibi ekip, 22'de Fernandes ile farkı 1'e indirdi: 1-2 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

60. dakikada Alanyaspor, Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

82'de Sinan Gümüş Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Puanını 63'e çıkaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Kümede kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.

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