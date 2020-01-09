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Arada fark var

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Kemal Deniz Antrenman Sahasının zemini ile bu sahadan sadece 500M uzaklıkta bulunan Güney Kıbrıs’taki “Gipedo Sahasının” zemini arasındaki fark dikkat çekiyor

Arada fark var

Ülkemizde futbolun en büyük sorunlardan olan saha zeminleri bir türlü istenilen konuma gelemezken, Güney Kıbrıs’taki zeminlerin düzgünlüğü dikkat çekiyor.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü’nün antrenman sahası olan Kemal Deniz Antrenman Sahası kısa süre önce yapılan yenileme çalışmasına rağmen futbol için elverişli duruma gelmezken, Gençlik Gücü’nün yaş kategorilerindeki futbolcuları kötü zeminde antrenman yapmak zorunda kalıyorlar.

Spor Dairesi tarafından sentetik zeminli hale getirilmesi hedeflenen Kemal Deniz Antrenman Sahasından sadece 500M uzaklıkta bulunan ve futbol okullarının kullandığı “Gipedo Sahasının” zemini ise imrendirecek halde bulunuyor. Düzgün ve yemyeşil görüntüsü ile dikkat çeken saha zemininin halini görenler “Niye biz yapamıyoruz?” sorusunu soruyorlar.

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