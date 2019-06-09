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Akıncı, Yarköy’de masa tenisi maçı yaptı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ziyaret ettiği Yarköy Spor Kulübünde kulüp başkanı Muharrem Yamuk ile birlikte masa tenisi maçı yaptı

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Akıncı, Yarköy’de masa tenisi maçı yaptı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi ve beraberindeki heyetle birlikte Yarköy Spor Kulübünü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir yıl önce faaliyete giren futbol sahası yanındaki Yarköy Spor Kulübüne giderek, kulüp faaliyetleri hakkında kulüp başkanı Muharrem Yamuk tarafından bilgilendirildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kulüpte, başkan Muharrem Yamuk ile birlikte masa tenisi maçı yaptı. Cumhurbaşkanı maçta masa tenisinde yetenekli olduğunu gösterdi.

Yarköy Spor Kulübünden yapılan açıklamada köye, derneğe ve kulübe yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür edildi.

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