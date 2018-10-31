UBP’de Tatar Dönemi

UBP’de ilk turda üyelerin yüzde 70’inden oy alamayan Hüseyin Özgürgün ikinci tur yarışından çekilme kararı aldı. Bu kararla Ersin Tatar, UBP’nin yeni genel başkanı oldu

Özgürgün çekildi, yeni başkan Tatar

UBP’de Hüseyin Özgürgün yarıştan çekildi. Ersin Tatar UBP’nin yeni genel başkanı oldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve hafta sonu yapılan kurultaydaki başkanlık yarışında Ersin Tatar’la birlikte ikinci tura kalan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve kaos ortamında partilerinin zaman geçirmeden tek başına iktidar yürüyüşünde, ayrışarak, kamplaşarak kaosa değil, sevgi, saygı ve kucaklaşarak istikrar ve huzura ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Beş yıl önce göreve geldiğinde karşılaştığı ağır yükü sırtlarken, partisinin birlik ve beraberliğini yeniden pekiştireceği sözü verdiğini anımsatan Özgürgün, “Devrim niteliğindeki icraatlar sonucunda bedel ödemiş olsam da bu süreçte gerçekleştirdiğimiz tüzük kurultayı ve ardından gelen iki kurultayda göstermiş olduğumuz demokrasi başarısı ülkenin tüm partilerine örnek olacak niteliktedir” dedi.

Özgürgün, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, 21 yılı milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’nde olmak üzere, gençlik kollarından başlayarak çeşitli kademelerinde hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduğu UBP’nin 21. Kurultay sürecinin son aşamasının parti ve demokrasiye yaraşır şekilde hafta sonu tamamlandığına işaret etti.

Kurultayın açıklanan seçim sonuçlarına göre, tüzük gereği sonuçlanmasa da kendisi açısından tamamlandığına işaret eden Özgürgün, “UBP Genel Başkanı olarak katıldığım yeni dönem başkanlık yarışında üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygım gereği kurultayımızın ikinci turuna katılmayı uygun bulmuyorum” dedi.

Özgürgün, genel başkanlık makamında görev yaptığı 5 yıllık süre içinde UBP’nin birlik, bütünlüğü ve huzuru için hizmet yemini etmiş birisi olarak bu aşamada kurultayı ikinci tura taşımada partinin herhangi bir kazanımı olmayacağı düşüncesinde olduğuna dikkat çekti.

Özgürgün, bugünden itibaren UBP Genel Başkanı olan Ersin Tatar’a görevinde başarılar dileyerek, “ülkede halka hizmet yolunda parti tabanının beklentisi gereği doğrulara bağlı kalarak, ‘tek başına iktidar yürüyüşünde’ atacağı her adımda yanında olacağını” kaydetti.

TATAR

UBP’nin yeni Genel Başkanı Ersin Tatar da, Hüseyin Özgürün’e teşekkür ederek, güzel bir kurultay geçirildiğini ve 7 binin üzerinde üyenin katılımıyla güzel bir irade ortaya çıktığını kaydetti.

Hüseyin Özgürgün’ün verdiği karara saygı duyduğunu belirten Tatar, başkan belirlendikten sonra parti meclisi adaylarının seçiminin sayılacağını ve daha sonra yetkili kurulların oluşacağını kaydetti.

Yetkili kurullar oluştuktan sonra, partide bir takım önemli değerlendirmelerin yapılacağını belirten Tatar, Özgürgün’le uzun yıllardır çalıştığını, böyle bir basın toplantısında bir araya gelmekten de mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde partiyi daha iyi yerlere taşıyacak tüm parti mensuplarına teşekkür eden Tatar, kurultay çalışmalarının son bulduğunu, muhalefet in dozunu biraz arttıracaklarını sözlerine ekledi.

UBP’DE HAREKETLİ SAATLER

UBP Genel Merkezi’nde dün hareketli saatler yaşandı. Kurultaydaki diğer iki başkan adayı Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun’un ikinci tur için Tatar’a destek veren açıklamalarının ardından Özgürgün’ün başkanlık yarışından çekileceğine ilişkin haberler kamuoyuna yansıdı.

Özgürgün, partide bir grupla yaptığı değerlendirme toplantısının ardından saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyerek kararını duyurdu. Basın toplantısında Ersin Tatar da yer aldı.

TATAR GENEL MERKEZ’DEN ALKIŞLARLA AYRILDI

Öte yandan UBP Milletvekili Ersin Tatar, UBP Genel Merkezi’nden alkışlarla ve tebrik kabul ederek ayrıldı.

Genel Merkez’den çıkışı sırasında basının sorularını da yanıtlayan Tatar, “Şu an Divan Kurulu tüzük gereği incelemesini yapacak, sonra beni genel başkan ilan edecek. Genel Başkanlık açıkladıktan sonra herhalde buraya geleceğim” dedi.

UBP’de geçtiğimiz Pazar günü yapılan kurultayda Ersin Tatar ve Hüseyin Özgürgün ikinci tura kalmıştı. Ancak Ersin Tatar, ilk turda mevcut genel başkan Hüseyin Özgürgün'e yaklaşık 587 oy fark atmıştı.

Oylama sonucuna göre; Ersin Tatar 2592, (%37) Hüseyin Özgürgün 2005, (% 29) Faiz Sucuoğlu 1340, (%19) Sunat Atun ise 1016 oy almıştı. (%15)

UBP’deki bu sonuçlar, üyelerin % 72'sinin Özgürgün’e oy vermediğini göstermişti.

Özgürgün, genel üye sayısının, yani 12.000 üyenin 2005'inin oyunu almıştı.

Mevcut delegenin sadece % 16'sının oyun alabilen Özgürgün, diğer rakipleri Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun’un önceki gün açıklama yaparak Ersin Tatar’ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından ikinci tur yarışına katılmama kararı aldı.