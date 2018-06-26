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UBP, meclis üyeliklerinde fark attı

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Siyasi partiler arasında en fazla meclis üyeliği kazanan 122 üyeyle ana muhalefet UBP olurken, ikinci sırayı 94 meclis üyeliği kazanan iktidarın büyük ortağı CTP aldı

UBP, meclis üyeliklerinde fark attı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), önceki gün yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde kazanan belediye başkanlarının ardından belediye meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini de ilan etti.
28 belediyede toplam 1092 meclis üyeliği adayının yarıştığı seçimde sandıktan başarıyla çıkan 280’i, 4 yıl boyunca belediye meclislerinde görev yapma hakkı kazandı. 
Siyasi partiler arasında en fazla meclis üyeliği kazanan 122 üyeyle ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) olurken ikinci sırayı 94 meclis üyeliği kazanan iktidarın büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) aldı. Halkın Partisi (HP) 21, Demokrat Parti (DP) 12, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 18 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 12 meclis üyeliği kazandı. 
Meclis dışı siyasi partilerden TKP-YG ise bir meclis üyeliği elde etti.
28 belediyenin tümünde meclis üyeliklerine aday gösteren ana muhalefet UBP, toplam 122 meclis üyeliği kazandı.
CTP, meclis üyeliklerine 27 belediyede aday gösterirken 26’sında başarılı oldu ve toplam 94 meclis üyesiyle belediye meclislerinde de temsiliyet hakkı kazandı.
14 belediyede meclis üyeliklerine aday gösteren HP, tümünde de seçim kazandı. 14 belediyede HP’li 21 meclis üyesi, 4 yıl boyunca hizmet verecek.
DP, 7 belediyede meclis üyeliklerine aday gösterdi ve 6 belediyede 12 meclis üyeliği kazandı.
5 belediyede aday gösteren TDP tümünde de temsiliyet hakkı kazandı ve toplam 12 meclis üyeliği elde etti.
15 belediyede aday gösteren YDP, 12 belediyede toplam 18 üyeyle temsil edilecek.
3 belediyede meclis üyelikleri için yarışan TKP-YG, sadece bir belediyede 1 meclis üyeliği kazandı
28 belediyedeki meclis üyelikleri için aday olan 13 bağımsız adaydan hiçbiri başarılı olamadı. 


 

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