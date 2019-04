Türkiye ile protokol Mayıs'ta imzalanacak

Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomik ve Mali Protokol’ün imzalanmaması konusunun birçok defa gündeme geldiğini, bu konudaki görüşmelerin uzun süredir gündemde olduğunu söyleyerek, nisan ayında teknik çalışmaların tamamlanacağını ve mayıs ayı içinde protokolün imzalanacağını ifade etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

AMCAOĞLU: “ÖNCELİKLERİN DOĞRU BELİRLENMESİ ÖNEMLİ”

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, “Kamu Reformu ve Borç Yönetimi” konusunda konuşma yaptı.

Ülkede yaklaşık 20 bin kamu görevlisi bulunduğunu söyleyen Amcaoğlu, var olan yasaların tüm gereklerinin yerine getirilmesinin ardından ihtiyaç duyulursa yeni bir yasa çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Hükümetin protokol ile ilgili hazırlığı yapmayarak, kamu reformuna öncelik verildiğini savunan Amcaoğlu, önceliklerin doğru belirlenmesinin önemine işaret etti.

Amcaoğlu, var olan yasaların ve daha öncelikli yasaların çalıştırılması ve geçirilmesi ile bugün karşılaşılan birçok soruna çözüm bulunabileceğini söyledi.

İstatistik Kurumu bulunmamasından kaynaklanan sorunlara değinen Amcaoğlu, yasanın hala daha raflarda durduğunu, öncelik sırasına göre gündeme alınması konusunda siyasi irade gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, sağlığa yönelik önemli yasaların beklediğini söyleyerek, “Kamu reformu mu, sağlıkla ilgili yasalar mı daha önemlidir?” diye sordu.

“KAMU REFORMUNDAN ÖNCE ELZEM OLAN YASALARIN HAYATA GEÇMESİ GEREKİYOR”

Kamu reformunun da önemli olduğuna değinen Amcaoğlu, “Yasalar gereksizdir demiyorum ama kamu reformundan önce elzem olan yasaların hayata geçmesi gerekiyor” dedi.

Amcaoğlu, nisan ayında gelindiği halde Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokol’ün hangi aşamada olduğunun bilinmediğini, imzaların atılmadığını, protokol imzalanmadığı takdirde yatırımların yapılamayacağını, tüm sektörlerin bundan zarar göreceğini söyledi.

TÜK’ün 65 milyon borcu olduğunu belirten Amcaoğlu, üreticinin zora sokulduğunu, ilgili yasaların uygulanmadığını savundu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üç belediyenin bütçesinin Maliye Bakanlığı’nda bulunduğunu, özellikle bir belediye ile ilgili sorun yaşandığını söyledi.

Denktaş, yerelden alınan su paralarının nisandan itibaren artacağını, bunun geçen hükümet döneminden beri bilinen bir konu olduğunu söyledi.

“PROTOKOLÜN NEDEN İMZALANMADIĞINI SORUSUNA BİN KERE CEVAP VERDİM”

“Protokolün neden imzalanmadığını sorusuna bin kere cevap verdim” diyen Denktaş, hükümetin protokolü imzalamaya hazır olduğunu, Türkiye’de siyasi iradenin son rötuşları yapmasının ardından imzalanacağını belirtti.

Denktaş, şubat ayı için ödemeleri yapmak için Merkez Bankası’ndan avans alındığını, yıl sonuna kadar geri ödeneceğini, iç borçlarla ilgili protokolün hazırlandığını, yıllardan sonra ilk ödemenin bu hükümet dönenimde yapılmaya başlanacağını kaydetti.

“MART MAAŞLARI BORÇLANMA YAPILMADAN ÖDENDİ”

Mart ayı maaşlarının borçlanma yapılmadan ödendiğini dile getiren Denktaş, “gelecek ayki havaalanı ödemelerinden yaptık” dedi.

Denktaş, ödemelerin düzgün bir şekilde yapıldığını söyleyerek, mali konularda atılması gereken her adımın cesurca atılacağını belirtti.

Denktaş, Amcaoğlu’nun söz alarak, kendisine “padişahlık” suçlamasında bulunması üzerine yeniden kürsüye çıktı.

Denktaş, “Var olan bir borç ve bir ay sonra yapılacak bir hesaplaşma var. İkisi arasındaki boşluğu doldurdum, padişahlık değildir yaptığım, yetki ve inisiyatifimi kullandım. Vatandaşı mağdur etmemek adına. Protokolün imzalanmaması konusundaki sorulara bundan sonra cevap vermeyeceğim. Büyükelçilik protokolün imzalanmamasının gerekçesini açıklasın. Bize yönelik ‘Türkiye’den para alamıyorsunuz, beceriksizsiniz” algısı yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Bu sırada UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, usul hakkında söz aldı. Çavuşoğlu, Denktaş’ın sözlerini eleştirerek, “Sorumuza milletvekilleri cevap veremiyorsa, bizi elçiliğe yönlendiremez. Bizi başka yere yönlendireceksen orada oturma” dedi.

ERHÜRMAN

Erhürman, Türkiye’de başkanlık sistemine geçilmesi ile sistemde değişiklikler yaşandığını, teknik heyetle görüşmelerin yapıldığını, protokolde sona yaklaşıldığını, Türkiye ziyaretinde yapılan çalışmaların bir kez daha ele alındığını söyledi.

Protokol taslağı içindeki öngörülerin tartışma yarattığını söylemenin mümkün olmadığını, imzalanmamasının nedeninin de bu olmadığını dile getiren Erhürman, “ Protokol ile ilgili ‘anlaşamadığınız şeyler var’ derseniz gereksiz bir şaibeyi hem KKTC, hem de TC üzerine yıkmış olursunuz” dedi.

Erhürman, bu iddiaların hangi bilgiye dayanarak gündeme getirildiğini sorarak, bilgi yoksa neden iki taraf arasında sorun olduğundan protokol imzalanmadığına yönelik iddiaların gündeme getirildiğini sordu.

Erhürman, protokol görüşmelerinin kendisi tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

“BU AY TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK VE MAYISTA PROTOKOL İMZALANACAK”

Başbakan Erhürman, nisan ayında teknik çalışmaların tamamlanacağını ve mayıs ayı içinde protokolün imzalanacağını dile getirdi.

Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü konusunda KKTC ve TC tarafının üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Erhürman, bunun dışında bir bilgisi olan varsa açıklamasını istedi.

“BU KONU MANİPÜLE EDİLECEK VE SİYASET YAPILACAK BİR KONU DEĞİL”

Bu konunun manipüle edilecek ve siyaset yapılacak bir konu olmadığını söyleyen Erhürman, yatırım konusunda TC kaynaklarına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Erhürman, muhalefet milletvekillerinin soruları üzerine protokolün geldiği aşama konusunda bilgi verdi.

Maliyenin iki müsteşarının teknik heyetlerde görev aldığını söyleyen Erhürman, döviz krizi, TC’deki sistem değişikliği ve seçimler nedeniyle doğal süreç içinde olunamadığını kaydetti.

Erhürman, TC’nin, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ve KKTC’nin üzerine düşeni her aşamada yaptığını belirtti.

Üç yıllık programlarda arzu edilen performansın ortaya konamadığını söyleyen Erhürman, somut içeriği ve gerçekleşebilecek hedefleri olması gerektiğini kaydetti. Erhürman, yapılan çalışmanın süreli bir çalışma olduğunu ifade etti.