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Saat 12.00 itibariyle seçime katılım oranı açıklandı

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Saat 12.00 itibariyle seçime katılım oranı açıklandı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 12.00 itibarıyla yerel seçime katılım oranlarını açıkladı.

TAK muhabirinin YSK’dan aldığı bilgiye göre, seçime katılım oranları Lefkoşa’da 19.41, Gazimağusa’da 26.07, Girne’de 23.8, Güzelyurt’ta 22.66, İskele’de 36.7 ve Lefke’de 20.07 oldu.

191 bin 153 seçmenin 734 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde 28 belediye başkanlığı için 111 aday; 280 meclis üyeliği için 1092 aday, 184 muhtarlık için 425 aday ve 596 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1043 aday yarışıyor.

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, kesintisiz 18.00’e kadar sürecek

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