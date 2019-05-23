Protokoldeki başlıklar

Mali disiplinin sağlanması ve ekonominin yeniden ayağa kaldırılması

Ülkede mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılmasının gereği olarak; Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü başta olmak üzere, yaşanan ekonomik krizin aşılması ve halkın refahının artırılması için yapılacak tüm çalışmalara öncelik verilecek.

Kamu maliyesinin doğru yönetimi, devlet kaynaklarının doğru kullanımı, israfın önlenmesi ve adaletli bir gelir paylaşımının sağlanması için gerekli hassasiyet gösterilecek.

Çağdaş hizmet veremez duruma gelmiş kimi kurumların salt yapısal reform ile ayağa kaldırılması finansman yetersizliği ve benzeri nedenlerle mümkün olmadığı takdirde Halka kaliteli hizmet ve uygun fiyat garantisi verebilmek adına kamu-özel ortaklığı modelleri kullanılarak kamunun düzenleyen ve denetleyen rolünü koruyacağı bir yapıda dönüştürülmesi yoluna gidilecek.

Kıbrıs konusunda farklı modeller masaya gelmeli

Koalisyon Protololünde Kıbrıs konusuna da yer veriliyor. Protokolde, “Koalisyon ortaklarının Kıbrıs konusunda ortak bir paydada buluşmalarına olan ihtiyacın gereği olarak; Kıbrıs sorunu konusunda yarım asırdır devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda gerçekçi olmaktan uzak olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Kıbrıs’ta daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir farklı modellerin artık masaya gelmesi gerekmektedir.” İfadesi kullanılıyor.

Güven artırıcı önlemler

Hükümet Kıbrıs sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunamasa da iki tarafın kurumları arasında ekonomi, ticaret, turizm, insani konular ve benzeri konularda işbirliği yapılmasını destekleyecektir. Bunun yanında güven yaratıcı önlemleri de Kıbrıs Türk tarafının temel tezlerine halel gelmeyecek şekilde hayata geçirmeye olumlu yaklaşacak

Hidrokarbon zenginliklerinin paylaşılması

Protokolde, “Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin sadece Kıbrıslı Rumlara değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklere de ait olduğu bilinciyle bu kaynaklarla ilgili olarak Adadaki iki tarafın işbirliği yapması ve bu kaynakların hakça ve adil bir biçimde paylaşılması önemlidir” vurgusu yapılıyor. “Bu bağlamda KKTC Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde Doğu Akdeniz bölgesindeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacak ve imkan olan her uluslararası platformda bu konudaki haklılığını gündeme getirecek” deniliyor.

Devletten arazi alımı ve kiralanması

Protokole göre, Koalisyon Hükümetinin bakanları, milletvekilleri veya birinci derece yakınları, yasalara uygun ihaleler yolu ile yapılacak işlemler haricinde; Devletten arazi alımı veya kiralanması ya da devlete mal ve hizmet satılması veya kiralaması gibi konularda herhangi işlem yapmayacak.

Bakanlar, kendileri ve yakınlarına ayrıcalık tanıyamayacak

Bakanlar kendileri ve yakınlarına avantaj sağlamak için Bakanlıklarını veya diğer Bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşları kullanmayacak. Bakanlar ticaret yapamayacak, görevleri süresince varsa kazanç getirici diğer faaliyetlerine de son verecek.

Devlete ait arazilerin kiralanması şeffaf olacak

Devlete ait tüm hazine mallarının, orman arazilerinin, hali arazilerin ve sanayi arsalarının kiralanması veya benzeri kiralama işlemlerinin ihale yasası kapsamına girdiğini akılda tutularak, bu uygulamaları; Münhal/duyuru içeren, başvurmak isteyen herkese açık ve fırsat eşitliği sağlayan objektif kriterlere dayalı şeffaf bir usule göre ve bakanlar kurulunun bilgisi dahilinde yapacak. Ayrıca bu usul belirlenip yürürlüğe konuluncaya kadar herhangi yeni bir kiralama yapmayacaklardır. İki yıla kadarki kiralamalar ile kira sözleşmelerinin uzatılmasına dair kurallar iki tarafın uzlaşısı ile yapılacak.

İstihdamlar münhal ve sınav ile olacak

Devlete istihdamlar esasen Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden, münhal ve sınav ile yapılacaktır. Bunun dışında adı ne olura olsun (sözleşmeli, hizmet alımı, geçici işçi veya başka) her tür istihdam benzeri karar Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgisi ve oluru dahilinde yapılacak. Bu prensip, terfiler ve bağlı daire, kurum ve kuruluşlar için de geçerli olacak.

Yatırım için rezerv arazilerin kiralanması ihale ile olacak

Turistik ve diğer yatırımlar için devlet arazilerinin ve özellikle turizm rezerv arazilerinin kiralanması şeffaf, adil bir ihale yöntemi ile yapılacaktır. Bu yöntem/usul yürürlüğe konuluncaya değin yeni kiralama yapılmayacak.

Atamalarda liyakat esas alınacak

Koalisyon ortakları üst düzey kamu görevlilerinin, Kurum-Kuruluşların yönetim kurulu üye, başkan ve asbaşkanlarının atanmasında liyakatı esas alacak. Bu pozisyonlara atama yapılmadan önce Başbakan ve Başbakan Yardımcısı istişare edecek. Aynı kurallar görevden almalar için de geçerli olacak.

İşletme ve araziler konusunda hukuki adımlar atılacak

Kamu İhale Yasası hilafına kiralanan işletmeler veya kamu arazileri konusunda gereken hukuki adımlar atılacak.

Kamunun, batık bankalardan yıllardır tahsil edilemeyen alacaklarının tahsili ile ilgili çalışmalar yeniden başlatılacak ve takip edilecek.

Siyasete güven ve yolsuzluk dosyaları

Koalisyon ortakları, siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güvenin artırılması adına gerekli çabayı ortaya koyacak. Bu bağlamda, Koalisyon ortakları, yolsuzluk iddialarının yer aldığı dosyalar konusunda polis tahkikatlarının başlatılmasına ve hali hazırda başlatılmış olan tahkikatların devamına destek verecek. Polis Genel Müdürlüğü içerisinde bu maksatla oluşturulmuş olan ekip çalışmalarına devam edecek.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’na gönderilecek konular Başbakan ve Başbakan Yardımcısı arasında önceden istişare edilecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

Koalisyon ortakları, hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir milletvekili ile ilgili polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Başsavcılıktan bir talep gelmesi halinde, bahse konu vekilin kişilik haklarına, masumiyet karinesine halel gelmeksizin, yargılanmasını mümkün kılmak için dokunulmazlığını kaldırma yönünde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak.

Hükümet ortakları arasındaki uyum

Hükümet ortakları arasındaki uyum ve güvenin gereği olarak; Bakanlar Kurulu, Başbakanın başkanlığında hükümetin tüm sorumluluğunu bir bütün olarak taşıyacak, toplantılar tüm bakanların veya bakana vekalet edecek bakanın katılımı ile yapılacak.

Bakanlar Kurulu kararları, Başbakanın veya yokluğunda vekilinin de katılması ve koalisyon ortağı iki siyasi parti Genel Başkanı’nın olumlu oyu ve tüm bakanların salt çoğunluğu ile alınacak ve tüm bakanlar, kararların altına imza atacak.

Bakanlar, Bakanlar Kurulu’ndan izin almadan her ne isim altında olursa olsun uluslararası anlaşma, protokol vb. belge müzakeresi yapmayacak, imza yetkisi almadan her ne ad altında olursa olsun uluslararası anlaşma, protokol metinleri imzalamayacak.

Harcamalarda toplum genelinin ihtiyaçları öncelikli olacak

Maliye Bakanlığı, cari harcamalar dışında yatırım ve genel anlamda icraat bağlamında kaynakların tahsisine Bakanlar Kurulu’nun onayı ile karar verecektir. Bu açıdan Bakanlıklar arasında bir ayırım yapılmayacak, belirli kesimlerin değil toplumun genelinin “öncelikli” ihtiyaçlarına ve icraat beklentilerine öncelik verilecektir.

Fonlarla ilgili Bakanlar Kurulu bilgilendirilecek

Bütçe İçi Fonların (Turizm Teşvik Fonu; Fiyat İstikrar Fonu; Eski Eserler Fonu; Spor Fonu; Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Fonu ve diğer) ve Tüm Bütçe Dışı Fonların (Genel Tarım Sigortası Fonu; İhtiyat Sandığı Fonu, Sosyal Sigorta Fonu ve diğer) kullanımı öncesinde Bakanlar Kurulu’na gerekçeli bilgilendirme yapılacaktır.

İmar planlarının yürürlüğe girmesine öncelik verilecek

Ülkenin sürdürülebilir ve sağlıklı fiziki gelişimine katkı sağlamak adına; UBP-HP Hükümeti döneminde KKTC genelinde imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına öncelik verilecek, hükümet ortakları imar planı çalışmalarının Ülkesel Fiziki Plan’a uygun olarak gecikmeksizin hazırlanmasına ve yürürlüğe konulmasına destek vereceklerdir. Bu bağlamda hükümet ekonomik kalkınmaya ve sürdürülebilir çevre dostu kentlere önem vererek ülkede planlı gelişmeyi esas alarak hareket edecek.

Çok özel durumlar haricinde yeni emirname yayınlanmayacak

Çok özel durumlar haricinde, yeni bir emirname yayınlanmayacak. Herhangi özel bir gelişme sonucunda bir emirname yayınlanması gereklilik haline gelirse, emirnamenin yayınlanması Başbakan ve Başbakan yardımcısının ortak mutabakatı ve bakanlar kurulu onayı ile gerçekleştirilecek.

Öncelik verilecek yasa çalışmaları

Koalisyon ortakları kadük olmuş olan tasarıları ortaklaşa kurulacak bir komitede değerlendirecek, öncelik sıralaması ve takvimleme yapacak ve hükümetin güven oyu almasını takip eden 15 gün içerisinde ilgili bakanlıklara iletecek. Bakanlar Kurulu öncelikli yasaların Meclis’teki ilgili komitede çalışılmasına devam edilmesi yönünde karar üretebilecek.

Aşağıdaki yasa tasarıları her durumda Hükümetin Öncelikli Yasaları olarak değerlendirilecek:

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve ona paralel şekilde hazırlanmış olan taslak Çalışma-İkamet Yasa Tasarısı. Yurttaşlık yasası çalışması yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek; belirli bazı hakları içerecek bir beyaz kimlik uygulamasına yer verecek; yeni rejimle birlikte mevcut haklara halel getirmeyecek ancak vatandaşlığın artık çalışma iznine bağlanmayacağı düzenlemeler içerecek bir anlayışla yapılacaktır.

Kamuoyunda “nereden buldun yasası” olarak bilinen Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı

Tüketici kredilerinde sabit faiz uygulamasına dair düzenlenmelere ilişkin yasa tasarısı

Hal Yasası yasa tasarısı

Bilişim suçları yasa tasarısı

Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasası Tasarısı

Yerel Yönetimler Reform çalışmalarının hızlandırılması

Kamu Görevlileri Yasası bağlamında köklü değişiklik yapma çalışmaları sürdürülmesi.

Enerji Dairesi ve Enerji Düzenleyici Kurulu kurulması konularında çalışmalara hız verilmesi.

E-Devlet uygulamasına geçilmesi için yasal düzenlemeler de dahil çalışmalara hız verilmesi.

Protokolde, Bakanlıkların paylaşımı ile Bakanlıklara bağlı daireler, kurum ve kuruluşların listesine de yer verildi. Bu liste, protokolün metni ile birlikte ek olarak verildi.