"Polis sayısı yeterli değil"

BRT TV'de yayınlanan Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu Birinci Boyut’a konuk olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülke güvenliği, yurttaşlık yasa tasarısı, belediyeler yasası, Merkezi Cezaevindeki sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın açıklamalrında öne çıkan notlar…

“POLİSİN 2700 OLAN KADROSUNDA ŞUAN 1790 KİŞİ VAR”

“Bakanlar Kurulu’nda bugün polis sayısını da biraz irdeledik. Çünkü özellikle kamuda emekliye ayrılacak sadece polis bünyesinde değil kamunun birçok alanında emekliye ayrılacak geçtiğimiz dönem yanılmıyorsam 150’ye yakın kişi emekli oldu. Bu sene de kamudan 500’e yakın emekliye ayrılacak bir rakam var. Polisin şuanki mevcut yapısında 1790 kişi var 2700 olan bir kadrosu var. 83 kişi alındı bu tabi ki yeterli değil. Ama biliyorsunuz ki TC ile Mali İşbirliği protokolünde istihdamla ilgili belli rakamlar zikredilmişti tahaadüt olarak. Dolayısıyla da o tahaadütlere uygun işler yapılması haliyle gerekiyor. Ama özellikle bugün polisteki bu açığın kapatılması çünkü 8 ay gibi eğitim süreleri de var.Dolayısısyla istihdam edildikleri ve göreve başladıkları gün arasındaki o süreyi de hesaba katarsak aslında yeterli değil. Bunu da bugün masaya yatırdık. Özellikle önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde poliste ciddi anlamda istihdam sayısının artırılması gerektiği rakamlar üzerinde konuşmaya başladık. Maliye Bakanlığı Polis Teşkilatına özel olarak bir çalışma yapacak. O da emekliye ayrılacaklarla ilgili, emekliye ayrılanların kaynağı ile ilgili ve Personel Dairesi de polis teşkilatındaki yeniden yapılandırmada ivedi olarak gerekli 2019-2020-2021 de gerekli bu projeksiyınu yapacak ve ona göre 3-4 yıllık dönemde alınacak polis sayısını belirlemeyi düşünüyoruz şimdiden ki yeni oluşan teknolojiye göre polis teşkilatı da yapılanabilsin”…

“Polisin genel görevi olarak sahada olması gerekiyor. Evet polis mensupları da gerçekten ciddi ağır şartlarda çalışıyorlar. Gece-gündüz demiyorlar. Fakat polis genel müdürlüğünde yeniden bir organizyon yapılması gerekiyor. Özellikle asayiş ve güvenliğin sıkı denetimin gerektiği noktalarda bunun artırılması gerekiyor. Polis sayısı ile birlikte tabi ki teknolojik donanımın da çok önemi var. Teknolojiyi kullanıp da polis sayısını indirmek mümkün”….

“Polis Genel Müdürlüğünde, Polis Teşkilatı’nda yapılacak olan her türlü düzenleme, yeniden yapılandırma vs konuları Başbakanlığı ilgilendiren konular aslında. Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda olan konulardır. İçişleri Baskanlığı olarak bizim herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu değil. Ama İçişleri Bakanlığı olarak tabi ki özellikle muhaceret konularında ve polis muhaceretle çok yakın ve birlikte çalışıyoruz. Zaten bu olmazsa olmaz birşey. Dolayısıyla bizim de o anlamda birtakım sorumluluklarımız var. Ben de bunu önemsiyorum. Geçtiğimiz dönemde Polis’teki yapılanma ile ilgili olarak aslında Polis Teşkilat Yasasının değiştirilmesi belki yapılanma ile birlikte aslında amir pozisyonunda olan mekanizmanın değiştirilmesi gerektiği yönünde. Ama şuan itibarıyla öyle değişiklik yoksa doğru adres aslında veya doğru bilgi oralardan gelmek zorunda”…