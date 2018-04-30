“Nereden Buldun Yasa Tasarısı” Meclis'e geliyor

Koalisyon protokolünde ve hükümet programında “nereden buldun yasasını” çıkarma sözü verdiklerini de anımsatan Özersay, “Yakında Nereden Buldun Yasası tasarı olarak önce Bakanlar Kurulu’na oradan da muhtemelen Meclis’e gidecek” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah milletvekillerinin mal varlıklarının incelemeye alınması için Meclis Başkanlığı’na başvurduğunu açıkladı.



Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, yakında “Nereden Buldun Yasa Tasarısı”nın Meclis’e taşınacağı da duyurdu.



Hükümet olarak bu sözü hem koalisyon protokolünde hem de Meclis’te onaylanmış olan hükümet programında verdiklerini anımsatan Özersay, “Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözümüzü tutacağız” dedi.



“ÜÇ İLE BEŞ YILA VARAN HAPİS CEZASI İÇERİYOR”



Mal Bildirimi Yasası’na göre zorunlu olan ama bugüne değin fiilen uygulanmamış olan inceleme ve karşılaştırma sürecinin yakında başlayacağını belirten Özersay, bunun hem yasal bir zorunluluk hem de siyasi bir taahhüdün gereği olduğuna dikkat çekti.



Özersay “Geçmişte mal beyanında bulunmuş olan milletvekillerinin yeni yaptıkları mal beyanlarına bakılarak bir karşılaştırma yapılması gerekir. Mal bildiriminin verileceği merciler, yapacakları karşılaştırmada ‘gerçeğe aykırı bildirim’, ‘haksız mal edinme’, ‘mal kaçırma’, ‘mal gizleme’ durumlarından birinin veya birkaçının var olup olmadığına bakmak ve bunlardan birisi veya birkaçı söz konusuysa konuyu Başsavcılığa göndermek zorundadırlar” ifadelerini kullandı.



Bu türden suçları işledikleri tespit edilenlerin günün sonunda para cezası yanında 3 yıl ya da yerine göre 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini kaydeden Özersay, kamu görevinden men cezasıyla, mal varlıklarının müsadere edilmesi ve devlet hazinesine aktarılması cezalarının da gündeme gelebileceğini belirtti.



“DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI DA GÜNDEME GELECEK”



Yasaya göre bu türden suçları işlemiş olanların tespiti halinde Meclis Başkanlığı’nın konuyu Başsavcılığa aktaracağını ve yürütülecek soruşturma sonucunda suç unsuruna rastlanması durumunda konunun bu kez ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e gideceğini vurgulayan Özersay, şöyle devam etti:



“Kiminle ilgili olursa olsun bu konularda Başsavcılığın dokunulmazlığını kaldırma talebinde bulunacağı milletvekilleri için oyumuz müspet olacaktır, yani dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde olacaktır. Hükümet olarak bu konuda bir söz verdik. Mal beyanlarının araştırılması, dokunulmazlıkların kaldırılması ve nereden buldun yasasının yürürlüğe konulması yönünde söz verdik. Şimdi de bu sözlerin gereğini yapacağız.”



“NEREDEN BULDUN YASASI YAKINDA MECLİS’E GELECEK”



Koalisyon protokolünde ve hükümet programında “nereden buldun yasasını” çıkarma sözü verdiklerini de anımsatan Özersay, “Yakında Nereden Buldun Yasası tasarı olarak önce Bakanlar Kurulu’na oradan da muhtemelen Meclis’e gidecek” dedi.



Herkesin ama özellikle de seçilmiş milletvekillerinin, bakanların ve üst düzey devlet görevlilerinin servetlerinin kaynağını, bunu nasıl elde ettiklerini izah edebiliyor durumunda olmaları gerektiğini vurgulayan Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Bu, hesap verebilir bir siyaset anlayışının gelişmesi açısından tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.