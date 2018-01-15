Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Mazbata törenine Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş katılmadı.
7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Ulusal Birlik Partisi 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Toplumcu Demokrasi Partisi 3, Demokrat Parti 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekilliği kazanmıştı.
50 sandalyeden oluşan yeni Meclis, pazartesi yemin ederek göreve başlayacak.
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