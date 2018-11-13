Meclis’te atama tartışması

Tatar, Meclis’te yapılan atamaların partizanlık olduğunu iddia ederken, Meclis Başkanı Uluçay da, atamaların liyakat içerisinde yapıldığını ifade etti

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’te yapılan atamalar üzerine söz istedi. Tatar, Meclis’te üst düzey yöneticilerin değişmesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını, burada partizanlık yapıldığını ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda yaptığı yazılı açıklamayı okudu ve UBP’nin bu konuda görüşünün alınmadığını, hükümet üyeleri arasında da bu konuda hemfikir olunmadığını söyledi.

Tatar, atamaları eleştirerek, tepki gösterdi ve atamalarla ilgili Meclis’te geniş bir uzlaşı olmadığını kaydetti.

Müşavir yaratıldığını, partizanlık yapıldığını ve bu uygulamanın yanlış olduğunu ifade eden Tatar, hayretler içerisinde olduğunu, bunun başını CTP’nin çektiğini savundu. Mali disipline uyulmadığını da ifade eden Tatar, Erhürman’ı da eleştirdi.

Tatar, “Liyakat nerde” diye sorarak, bu atamalara her yönüyle bırakıldığında büyük yanlış olduğunu söyledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, bu konunun tartışıldığını, atamaları yapılan kişilerin bilgisini tecrübesinin bilindiğini, atanan 4 kişiden 3’ünün Meclis’te 20 yıldır görev yaptığını, sadece birinin dışardan geldiğini söyledi.

Uluçay, bu kişinin de diplomat olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı’nda yer aldığını, yeni görevinde dış ilişkiler bölümünde yer alacağını anlattı. Uluçay, göreve yeni gelenlere başarılar diledi, geçmiş dönemde hizmet edenlere de teşekkür etti. Uluçay, Meclis’te görev yapacak müşavirlerle ilgili düzenlemeler yapacaklarını da söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te görevden alınmaların sebebini; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, müşavirlerin bu mecliste çalışması için fiziki şartların uygun olup olmadığını sordu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, bu konu gibi kararların Divan’a sorulup sorulmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

Konuşmacıları yanıtlayan Meclis Başkanı Uluçay ise müşavirlerin çalıştırılabilmesi için bir mekan yaratılması çalışmaları olduğunu söyledi. Uluçay, idari uyumsuzlukla ilgili sorunlar zafiyetler oluştuğunu, bu yüzden gerekli önlemleri aldıklarını, idari sıkıntıların bu dönemde çıktığını, ayrıca divanla ilgili yürütülen çalışmalarda sorun olmadığını kaydetti.



