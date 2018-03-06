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Meclis'in gündeminde 2 kararname bir tasarı var

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Meclis'in gündeminde 2 kararname bir tasarı var
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün hem yasama hem de denetleme görevi için toplandı.
Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.50’de başlayan toplantısının gündeminde, iki kararname ile bir tasarı var. Toplantıda milletvekilleri güncel konuşmalar da yapacak.
Toplantının özel gündeminde “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ele alınacak.
Emekli maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin iadesiyle ilgili kararname, işlemlerde gözden kaçan, aksayan kişi ve kurumlar varsa bunların mağduriyetinin bir ay içinde giderilmesi ve vergi kesintilerinin iade edilmesi amacıyla hazırlandı. 
Kamu çalışanlarının ödenekleriyle ilgili kararname ise, 2011 sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının maaşlarında uygulanan cetvellerin 2018’e uyarlanması için hazırlandı.
Meclis Genel Kurulu’nda ayrıca “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları” (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.
Komiteden oy birliğiyle geçen tasarı, hemşire kadrolarının artırımını öngörüyor. 
Toplantının son bölümünde ise, isteyen milletvekilleri güncel konuşma yapacak ve sözlü sorularını kürsüden sorabilecek.

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