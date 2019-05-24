İlk İş Ekonomik Protokol

Başbakan Ersin Tatar, yeni koalisyon hükümetinin KKTC için bir umut ve güzellik olduğunu söyleyerek, gerçekten uyumlu bir hükümetin iş başına geldiğini ifade etti

“Yapılması gereken ilk iş ekonomik protokol”

Başbakan Ersin Tatar, yeni koalisyon hükümetinin KKTC için bir umut, güzellik olduğunu söyledi ve “Yaz aylarında önemli yasaların geçirilmesi için meclis çalıştırılabilir” dedi

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de gerçekten uyumlu bir hükümetin iş başına geldiğini, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la uyumlu bir çalışma içinde olacaklarının mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

UBP’nin Kıbrıs konusuna bakış açısıyla, HP’nin bakışa açılarının çok benzeştiğine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs konusunda geçmiş hükümette Kudret Özersay’ın kolay kolay hareket edemediğini, yaptığı açıklamaların, bazı koalisyon ortakları arasında sıkıntıya sebep olduğunu” kaydetti.

Bu koalisyon hükümetinde böyle bir sıkıntı olmayacağını vurgulayan Başbakan Tatar, koalisyon hükümetleri döneminde Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın daha etkili bir şekilde bu görevini yürütebileceğine dikkat çekti.

Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda yapılması gereken ilk işin ekonomik işbirliği protokolü olduğunu söylenen Başbakan Ersin Tatar, bürokratlarının meseleyi yakından takip ettiğini belirtti.

“İnanıyoruz ki güvenoyu aldıktan sonra, tam tarih verememekle birlikte ekonomik işbirliği protokolünün tekrar gözden geçirilip, imzalanmasıyla tekrar bir hareketliliğin olabileceğini düşünmekteyiz” şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar, bir hükümetin başlıca görevlerinden bir tanesinin ekonomiyle ilgilenmek olduğunu kaydetti.

Sektörlere güven vermenin önemine işaret eden Tatar, başlıca sektörler olan turizm, yüksek öğrenim, tarımsal faaliyetler, hizmetler sektörü, bankacılık, sanayi, ticaretin iş dünyasının kendilerinden beklediği güven ortamını yaratarak, iyi yönetilebilirsek refahın artabileceğini, bir takım yeni projelerle hayat standardının yükselebileceği inancını dile getirdi.

Uyumlu hükümetin, umut yaratma noktasındaki duruşunun piyasalara bir güven telkin ettiğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, “UBP-HP güçlü, 30 milletvekiliyle uyum içinde çalışacak. Türkiye ile uyum içinde ilişkilerini daha ileriye götürebilecek ve dolayısıyla ekonomik anlamda halkımıza inşallah daha refahlı bir yaşam verebileceğiz” dedi.



“KKTC İÇİN BİR UMUT, BİR GÜZELLİK “

Protokoller ve bir takım anlaşmalar, ihaleler hayata geçtiğinde, yollardan ve trafikten başlamak suretiyle çeşitli sektörlerde bir hareketlilik olacağını ifade eden Başbakan Tatar, yeniden koalisyon hükümetinin kurulmasının çok kolay olmadığını, ama günün sonunda “KKTC için bir umut, güzellik” olduğunu vurguladı.

Kendileri için yeni hükümetin çok büyük bir sınav olduğuna da dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, insanların kendilerinden çok önemli işler beklediğini, bunun gereğini yerine getirebilmek için, bu sorumluluk bilinciyle güzel işlere imza atacaklarına inanç belirtti.



“YAZ AYLARINDA ÖNEMLİ YASALARIN GEÇİRİLMESİ İÇİN MECLİS ÇALIŞTIRILABİLİR DÜŞÜNCESİ İÇİNDEYİZ”

Meclisin yaz döneminde çalışıp çalışmayacağına yönelik bir soru üzerine ise Başbakan Tatar, yaz döneminde komitelerin zaten çalıştığını, Genel Kurul’da da duruma bakacaklarını, eğer yasa varsa Genel Kurul’u açıp, olağanüstü bir toplantıyla bu yasaları geçirmek niyetinde olduklarını aktardı.

Bu konuda Anayasa’da bazı sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, eğer bütün milletvekilleri ve bütün partiler bu sürece destek verirse, Anayasal engelin, engel olmaması düşüncesini dile getirdi.

Bu kadar zaman kaybettikten ve uğraştıktan sonra yaz aylarının değerlendirilmesi gerektiğini, her iki ortağın da düşündüğünü söyleyen Başbakan Ersin Tatar, “Yaz aylarında önemli yasaların geçirilmesi için meclis çalıştırılabilir düşüncesi içindeyiz” dedi.

