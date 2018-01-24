Gözler saray’da

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla dün ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmelerin ardından Akıncı bugün UBP Genel Başkanı Özgürgün’ü bir kez daha kabul etme kararı aldı. Bu görüşmede Akıncı’nın Özgürgün’e hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. Dünkü görüşme sonrası açıklama yapan Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek, teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacağını vurguladı. Dörtlü koalisyon çalışması yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin başkanları ise dün yeniden bir araya geldi. Dört parti lideri, Cumhurbaşkanı’na hükümeti kurma görevini Özgürgün’e verme çağrısı yaptı. Dünkü görüşmeye ev sahipliği yapan TDP lideri Özyiğit, dörtlü görüşmelerde herhangi bir pürüz olmadığını söyledi “Ancak daha almamız gereken mesafeler var. Sonuca ulaştığımızda Özgürgün’e görevi iade etme çağrısı yapacağız” dedi.

“Hükümet kurma görevi UBP’ye verilmeli”

Cumhurbaşkanı Akıncı dün siyasi parti başkanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

UBP Başkanı Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek, teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün üç saatini siyasi parti başkanlarına ayırdı.

Cumhurbaşkanlığı’nda peş peşe gerçekleşen görüşmelerde Akıncı, Meclis’te temsil edilmeye hak kazanan siyasi partilerin başkanlarıyla görüştü.

Akıncı, görüşmelerle ilgili açıklama yapmazken, parti başkanları çıkışta konuştu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, aklıselimle güçlü, doğru işleyen, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, parti olarak bun için hazır olduklarını kaydetti.

Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin bu görevleri her zaman alıp yerine getirmiş bir parti olduğunu belirten Özgürgün, “Görünen koalisyon fomülleri, üçlü- dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz. Kuranlar da, halk da sıkıntı çeker. Hizmette de imkansızlaşmış noktalara gelinir. Ama hükümet kurulamıyorsa da bunun sorumlusu da UBP olmaz” dedi.

Sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurgulayan Özgürgün, halkın verdiği mesajları her partinin doğu okuması gerektiğini, ülkeye, halka hizmetin böyle olabileceğini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Burası demokratik parlamenter sistem içerisinde yönetilen bir ülke olduğu için, başkanlık sistemi gibi sistemler olmadığı için sandıktan çıkan neticeler daima işaretler verir. Koalisyonlar için de verir” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıcı ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önceki günkü yemin töreni sonrasında siyasi partilerle görüşmesine sandıktan birinci olarak çıkan UBP ile başladığını söyledi.

Parti olarak herhangi bir koalisyon görüşmesinde bulunmadıklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, bu görüşmelerden sonra eğer Cumhurbaşkanı Akıncı görevi tebliğ ederse, görevi almaları halinde temaslarını yapacaklarını kaydetti.

Özgürgün, dörtlü koalisyon oluşturulması yönünde bir takım görüşmeler yapıldığını bildiklerini, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da bu görüşmeleri, bir çoğunluk bulunup bulunmadığını soracağını, UBP dışında bir hükümet kurulması noktasında durumu araştıracağını belirtti.

“GÖREV GELİRSE YAPACAĞIZ... DOĞRUSU GÖREVİN UBP’YE VERİLMESİ”

Sandıktan açık farkla birinci çıkan UBP’nin hükümeti kurma görevini alması halinde, temaslar yapmasının en doğrusu olacağına inanç belirten Başbakan Özgürgün, kendilerine göre teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesini olacağı görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın buna mecbur olmadığını, ancak, teamül ve demokratik parlamenter sistemlerde böyle bir beklentilerinin olduğunu ifade eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP olarak görevden kaçmadıklarını, görev gelirse yapacaklarını kaydetti.

Özgürgün, “Görünen koalisyon formülleri, üçlü- dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz. Kuranlar da, halk da sıkıntı çeker. Hizmette e imkansızlaşmış noktalara gelinir. Aklıselimle güçlü bir hükümet kurulması, doğru işleyen, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulması en büyük dileğimizdir. Bunun için biz hazırız, UBP bu görevleri her zaman alıp yerine getirmiş bir partidir. Ama kurulamıyorsa bunun sorumlusu da UBP olmaz” dedi.

Sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurgulayan Özgürgün, sandıktan çıkanı iyi okumak, sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu kaydetti.

Halkın verdiği mesajları her partinin doğru okuması gerektiğini, ülkeye, halka hizmetin böyle olabileceğini belirten Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Burası demokratik parlamenter sistem içerisinde yönetilen bir ülke olduğu için, başkanlık sistemi gibi sistemler olmadığı için sandıktan çıkan neticeler daima işaretler verir. Koalisyonlar için de verir” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Hüseyin Özgürgün, kendilerine gelen bilgilerin, seçim bittikten hemen sonraki gün 4’lü koalisyon çalışmasının başladığı yönünde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Biz bunu zaten bir sivil darbe olarak niteledik. Sandık neticesini verdikten hemen sonra 4’lü koalisyona başlamak, ya bir intikam hükümetidir, ya da gerçekten sandığı iyi okumamaktır. Bu gördükten sonra bizim birisiyle görüşme yapmamız çok da yakışık almazdı, doğru da değildi. Çünkü ben o görüşmelerin pazartesi başladığını biliyorum. O çalışmalar o şekilde başlatıldığına göre bizim bir temas yapabilmemiz mümkün değildi. Ancak her ne pahasına olursa olsun, zorlayıcı senaryolara girmek de UBP olarak şöyle değerlendirilmiştir: Halka hizmet noktasında bir şey üretemezsiniz. Olsa olsa erken seçime götürür veya erken seçim hükümeti olur. İcraat hükümeti olmaz.”

“GÖREV VERİLMESİ HALİNDE GEREKLİ TEMASLARI YAPACAĞIZ”

“O günden sonra bizim herhangi bir partiyle görüşmemiz mümkün değildi” diyen Başbakan Özgürgün, kendilerine görev verilmesi halinde gerekli temasları yapacaklarını da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya söylediğini belirtti.

“Dörtlü koalisyon görüşmeleri bir sonuç vermişse ve ısrarla kurulacaksa onda da biz ana muhalefet görevini yapmaya hazırız” diyen Başbakan

Özgürgün, ülkeye hizmet verebilecek, güçlü bir koalisyon için önlerinde seçenek ve başka koalisyon modelleri de olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüşmelerinin halen hükümette yer aldıkları için hükümet konularıyla ilgili olduğunu, herhangi bir koalisyon görüşmesi olmadığını, zaten Denktaş’ın 4’lü koalisyon görüşmelerine devam ettiğini dile getirdi.

“Koalisyon görüşmeleri anlaşma noktasında değil

CTP Genel Başkanı Erhürman, dörtlü koalisyon çalışmalarıyla ilgili “Bu görüşmeler, bir anlaşma noktasında değil. Görüşmeler, kararlılık, iyi niyetle ve karşılıklı güven içinde devam ediyor” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ı kabul etti.

Erhürman, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

CTP, HP, TDP VE DP’nin 4’lü koalisyon görüşmeleri için Erhürman, “Bu görüşmeler, bir anlaşma noktasında değil. Görüşmeler, kararlılık, iyi niyetle ve karşılıklı güven içinde devam ediyor” dedi.

Koalisyon protokolünün oluşması için yürütülen teknik çalışmanın bu konudaki taslağın ortaya çıkmasıyla tamamlandığını belirten Erhürman, bundan sonraki görüşmelerin başkanlar, başkanlar ve genel sekreterler düzeyinde süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ile seçimlerden sonra ortaya çıkan seçim aritmetiği ve koalisyon seçenekleri üzerinde kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanının daveti üzerine buradayız. Sayın Akıncı, tüm parti başkanları ile görüşecek, koalisyonun kurulma ihtimalinin hangi partiler arasında daha güçlü olduğunu belirlemeye çalışacak, Anayasa ve teamüller çerçevesinde görevlendirme yapacak. Bu görevlendirmeyi yapacağı siyasi parti başkanı gerekli girişimleri yapacak eğer hükümet kurulabilirse kurulur, kurulamazsa bunun ardından Anayasadaki sıra izlenecek. Dolayısıyla bu bir ön görüşmeydi. Akıncı kanaatleri almaya çalışıyor. Doğru yöntem de bu zaten. Bu günkü turun ardından Sayın Cumhurbaşkanının kafasında bir kanaat oluşacak ve ilk görevlendirmeyi anayasa ve teamüller çerçevesinde yapacak.”

CTP, HP, TDP ve DP’nin sürdürdüğü 4’lü koalisyon görüşmesi konusundaki soruyu da yanıtlayan Erhürman, şunları kaydetti:

“4 parti seçimlerden sonra gayri resmi görüşmeler yaptı. Resmi görüşmelere başlamak için yeterli zeminin oluştuğu kanaatine ulaştı ve bunun üzerine resmi görüşmelere başladı. Dün (önceki gün) HP Genel Merkezi’nde 4 parti başkanı bir araya geldi. 4’lü koalisyonun kurulması konusundaki kararlılık, iyi niyet teyit edildi. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanının bilgisindedir. Biz de bunları aktardık. Diğer parti başkanları da bunu Sayın Akıncı’ya aktaracaktır. Tabii bu bir anlaşma noktasında değildir. Görüşmeler devam ediyor. Kararlılık, iyi niyetle ve karşılıklı güven içinde devam ediyor.”

Erhürman, “Ülkede acil sorunlar var. Bunların bir biçimde ele alınmaya başlanması için hükümetin bir an önce kurulması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da parti başkanları da bunun bilincinde. Elbette bu da değerlendirmedeki unsurlardan biri olacak. Anayasa ve teamüller çerçevesinde takdir Sayın Akıncı’dır” şeklinde konuştu.

Koalisyon görüşmelerin nasıl süreceği konusundaki soruyu da yanıtlayan Tufan Erhürman şunu ekledi:

“Teknik komite koalisyon protokolü üzerindeki çalışma için oluşmuştu. Teknik komite bunun için genel sekreterler başkanlığında toplanmıştı. Ve koalisyon protokolü ile ilgili taslak çalışma ortaya çıktı. Şu anda hükümet programı çalışması üzerine ilerlemek mümkün değil çünkü hükümetin nasıl oluşacağı konusunda yüzde yüz bir anlaşma yok. Hükümet programı aşamasına geldiğinde zaten bakanlıklar tamamen paylaşılmış olur, ilgili bakanlar belirlenmiş olur ve hükümet programına ilgili bakanlar da görüşlerini yansıtırlar. Dolayısıyla teknik çalışma dediğimiz koalisyon protokolü çalışması bir taslağın ortaya çıkarılması düzeyinde zaten tamamlandı. Bu bir taslaktır. ‘Koalisyon protokolü hazırdır’ haberine uygun değiliz. Ortak görüşlerin buluştuğu ve tüm partilerin elinde olan…Teknik çalışma o düzeyde devam etmek durumunda değil. Daha çok başkanlar veya başkanlar ve genel sekreterler olarak müzakereler devam edecek.”

“UBP ile görüşme niyeti yok”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP ile herhangi bir resmi temasta bulunmadıklarını, öyle bir niyetin de görülmediğini bildirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir resmi temasta bulunmadıklarını, öyle bir niyetin de görülmediğini söyledi.

Dörtlü görüşmelerin ise hala devam ettiğini belirten Denktaş, bir sonuca ulaşılmadığı sürece de bu konuda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Koalisyon görüşmelerinde şu ana kadar bir pürüz olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Serdar Denktaş, UBP ile görüşmediklerini ancak, kapılarının herkese açık olduğunu söylediklerini, UBP’den bir çağrı olur ve ziyarete gelmek isterlerse kapılarının açık olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüştü.

Ülkede olan olayların yanı sıra dörtlü koalisyon için görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Denktaş, UBP ile herhangi bir resmi temasta bulunmadıklarını, öyle bir niyetin de görülmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gerekirse ikinci tur görüşme yapabileceği düşüncesini de aktaran Denktaş, memleketin bugün içinde olduğu durum ve maliyenin önünde duran sıkıntılar da dahil olmak üzere görüşlerini Akıncı’ya aktardıklarını belirtti.

En büyük sıkıntılarından birinin Belediyeler Yasası’ndan kaynaklanan belediyelerden yapılacak kesintiler olduğunu, dün sabah itibarıyla bir çalışma başlattığını anlatan Denktaş, bu sabah itibarıyla muhtemelen Belediyeler Birliği’ni çağırarak görüşeceğini kaydetti.

Bir taraftan hükümet yok dediklerini, ama tutukları görevlerin sorumluluğunun da devam ettiğini ifade eden Denktaş, “Dolayısıyla çözüm yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan hükümet oluşumu henüz netlik kazanmış değil, o görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan da memlekette inanılmaz bir provokasyon neticesi, çift taraflı saldırılar hoşgörüsüzlük, bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş yaklaşımlar sahne alıyor. Bunların önüne geçme zorunluluğu var” dedi.

TDP lideri Özyiğit vurguladı:

“UBP ile hükümet kurma çalışması yapmayacağız”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerle görüşmeleri kapsamında, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris ve TDP milletvekili Zeki Çeler’i kabul etti.

Özyiğit, Akıncı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan 4’lü koalisyon görüşmeleri ile ilgili de açıklama yapan Özyiğit, “Şu ana kadar tam anlamıyla uzlaştık diyemeyiz. Ama 4 parti arasında hükümet kurma çalışmaları iyi niyetle devam ediyor” dedi.

TDP olarak Akıncı’ya hükümet kurma konusunda aldıkları kararı ilettiklerini söyleyen ve bunu anımsatan Özyiğit, “Biz gelinen aşamada UBP ile hükümet kurma çalışması yapmayacağız” dedi.

CTP, HP, TDP ve DP yetkililerinin bir hükümet arayışı olduğunu kaydeden Özyiğit, “Şu ana kadar tam anlamıyla uzlaştık diyemeyiz. Ama 4 parti arasında hükümet kurma çalışmaları iyi niyetle devam ediyor. Bir sonuç alındığı zaman bunu Sayın Cumhurbaşkanına da iletip kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Cemal Özyiğit, “Biz görüşlerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı Anayasanın kendine verdiği yetki doğrultusunda takdir hakkını kullanacaktır” dedi.



