CTP Kurultayı'nda 75 kişilik Parti Meclisi belli oldu

Tufan Erhürman'ın tek aday olarak başkanlığa devam ettiği Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 27'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi de belirlendi.

Saat 22:00'de oy verme işleminin sona ermesinden yaklaşık yarım saat sonra sonuçlar açıklandı.

Kurultay'da 126 kişinin aday olduğu Parti Meclisi'ne seçilen 75 kişi şöyle:

Sıla Usar İncirli

Teberrüken Uluçay

Feriha Tel

Salahi Şahiner

Ürün Solyalı

Osman Bican

Fikri Toros

Filiz Besim

Fazilet Özdenefe

Ali Karavezirler

Birol Karaman

Ongun Talat

Armağan Candan

Çiçek Göçkün

Ilke Sabit Soyer

Serkan Soyalan

Fatma Miralay

Fide Kürşat

Erdoğan Sorakın

Muhittin T. Özsağlam

Hamit Caner

Ülkü Taşseven

Hasan Öztaş

Simge okburan

Öykü Akcan

Asım Akansoy

İpek Akın

Mehmet Çağlar

Onur olguner

Doğuş derya

Emel Ulaş

Tülin Murat

Tülay Sönmez

Reyhan Soyseven

Haffe Işısal

Ahmet Latif

Hüseyin Gürşan

Ömür Alibaba

Dilek Ceylanlı

Halil Uskuri

Cemal Mert

Zekiye Gece

Alpay Afşaroğlu

Büke Ada

Emel Kişi

Alpay Çelebi

Hüseyin Özel

Hüseyin Manik

Biray Deliceırmak

Ömer Naşit

Barış Önel

Gökhan Paşa

Fatma Şençağ

Zühre Civa

Sevilay Küçüksu

Ali Seylani

Emine Kandaz

Hüseyin Erçal

Hülya Demirel Akbil

Özgür Kaçmaz

Hülya Devaşan

Burhan Eraslan

Zeliş Sipahi

Berkan Tokar

Hüda Avşaroğlu

Seda Efendi

Orcan Saygılı

Derviş Aygın

Çağkan Kabataş

Ulaş Erzen

Selda Şafak

Meftüne Hocalı

Fırat Borak

Yalçın Kömürcügil

Çağdaş Aydaş