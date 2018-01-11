"Çavuşoğlu “açıktan kamuoyu önünde talimat ve mesaj verdi"

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyona girmeyiz açıklamalarının bir kenara bırakılmasını talep eden” söylemlerde bulunduğunu, bunun “açıktan kamuoyu önünde talimat ve mesaj vermek” olduğunu ve “acente yönetim hemen görev başı yapsın’ anlamı taşıdığını savundu

Erken seçim öncesi sandığa gitmeme çağrısı yapan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyon kurulması” ve “Kuzey Kıbrıs’ta başkanlık sistemine geçilmesi” konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.



YKP Basın Bürosu’na göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “koalisyona girmeyiz açıklamalarının bir kenara bırakılmasını talep eden” söylemlerde bulunduğunu, bunun “açıktan kamuoyu önünde talimat ve mesaj vermek” olduğunu ve “acente yönetim hemen görev başı yapsın’ anlamı taşıdığını savundu.



Çavuşoğlu’nun KKTC’de başkanlık rejimine geçilmesi konusunda söyledikleriyle ilgili olarak da Kanatlı, Türkiye’deki başkanlık rejiminin “diktatörlük” olduğunu ileri sürerek, YKP’nin “her koşulda ve tüm alanlarda buna karşı mücadele” vereceğini söyledi.

Kanatlı, gelişmelerin YKP’nin halka yaptığı ‘sandığa gitmeyin tepkinizi ortaya koyun’ çağrısının ne kadar haklı bir zeminde olduğunun ispatı olduğunu da savundu.