"BM'nin buradaki görevinin devam etmesinin hiçbir anlamı yoktur"

Özyiğit, “BM de kendi kendini sorgulaması gerekiyor. Yani BM ara bölgedeki bir organizasyonu üstlenmeyecekse, güvenliğini sağlayamayacaksa o zaman buradaki görevinin devam etmesinin hiçbir anlamı yoktur” dedi

BRT'de yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu Birinci Boyut programına konuk olan TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, BM’nin ara bölgedeki bir organizasyonu üstlenmeyecekse, güvenliğini sağlayamayacaksa o zaman Adadaki görevinin devam etmesinin de hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Özyiğit, “BM de kendi kendini sorgulaması gerekiyor. Yani BM ara bölgedeki bir organizasyonu üstlenmeyecekse, güvenliğini sağlayamayacaksa o zaman buradaki görevinin devam etmesinin hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Özyiğit, sporun dostluk, kardeşlik ve en önemlisi barışa hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

İşte Cemal Özyiğit’in bu yöndeki ifadeleri:

“Hepimizin daha hassas ve dikkatli olması lazım. Özellikle organizasyonun işin başında hassas dengeleri de gözeterek daha dikkatli yapılması gerekiyor. Şimdi düşünün Cumhurbaşkanı flamasını, amblemini indirerek maça gitmek durumunda kalacak. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla böyle birşey olması mümkün değil. Burada aslında organizasyonda eksiklikler var. Eğer saha önceden belli ise niye Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son anda bilgisi oldu. Organizyon Komitesi’nin bunu kendi kendine sorgulaması, değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Bu işler önceden ciddi şekilde planlanmalı. Maç önemli aslında yani bir Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum takımının maç yapması buna uluslararası tanınmış futbolcuların da katılması son derece önemli. Kıbrıslı Türk gençlerin de bu sahada yer alıp, Kıbrıs Türk tarafının da futbola ne kadar meraklı olduğunu dünyaya göstermesi önemli” .

Maça katılmayan Cumhurbaşkanına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Özyiğit, “Cumhurbaşkanı sade bir vatandaş olarak mı katılmalıydı maça. Kıbrıs’ın Güneyi’nde mütekabiliyet ilkesine uyulmadan oynanan bir maç. Eğer hem Kuzeyde hem de Güneyde oynanacak bir maç olsa Sayın Akıncı’da Sayın Anastasiadis ile birlikte her iki tarafta izlerler. Tek maç oluyorsa bu maç ara bölgede BM’nin kontrolünde olması daha doğrusudur. Dolayısıyla herkes duygusal olarak iki toplumlu müsabakasında iki tarafı da görmek ister ama bir de siyasi duruş vardır . Bu duruşu da dikkat ederek Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarlarının da korunarak gözetilerek ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yapmaya çalışıyor buna da dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Özyiğit, Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın iki toplumlu maça katılmasıyla ilgili ana muhalefetin yapmış olduğu eleştiriye de yanıt verdi.

Özyiğit, “Sayın Başkan bir Meclis Başkanı olarak mı yoksa sade bir vatandaş olarak mı katıldı onu önce öğrenmek lazım ve ona göre yorum yapmak en doğrusu olur” dedi.