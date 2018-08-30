Başbakanlıkta kriz masası kuruldu

Hükümetin ek mesailer konusunda aldığı karar sonrasında sendikaların ek mesai yapmama kararını uygulamaya koymasıyla ülkede yaşanmaya başlanan kaos hükümeti çözüm üretmek için harekete geçirdi. Bu bağlamda bugün Başbakanlıkta kriz masası toplantısı yapıldı.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kriz masası toplantısı saat 17.30 sıralarında tamamlandı.

Bugün saat 14:30 civarında başbakanlıkta gerçekleştirilen kriz masası toplantısına bazı sendika temsilcileri katıldı. yaklaşık 3 saat boyunca görüşen Başbakan Tufan Erhürman ile sendika temsilcileri ülkede yaşanan son gelişmeler ve sendikaların tutumu doğrultusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Herhangi bir kararın alınmadığı görüşmede Hükümetin yeni bir çalışma içerisine gireceği öğrenildi.

Başbakanlığa yakın bir kaynaktan alınan bilgide verimli bir toplantı geçtiği ve özellikle sendikaların taleplerinin net şekilde anlaşıldığı ancak ortak yol bulma konusunda bir süre Hükümetin zamana ihtiyacı olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Hükümet bir dizi karar almış ve bu kararlar başta sendikalar olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki görmüştü.