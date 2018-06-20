Bağımsız belediye başkan adayları çoğunlukta

KKTC’de 191 bin 153 kayıtlı seçmenin 734 sandıkta oy kullanacağı 24 Haziran’daki yerel seçimde, 28 belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak. Bu adayların 63'ü bağımsız aday olarak yarışa girdi

Yerel kuruluş organları genel seçimine günler kaldı.

Kıbrıs Türk halkı, 24 Haziran Pazar günü, 1974’ten sonra 11’inci kez, dört yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle aynı günde yapılacak yerel seçimde, geçmiş seçimlere oranla belediye başkanlıkları için “bağımsız” adayların fazlalığı dikkat çekiyor.

KKTC’de 191 bin 153 kayıtlı seçmenin 734 sandıkta oy kullanacağı 24 Haziran’daki yerel seçimde, 28 belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak. Ayrıca 1092 belediye meclis üyesi adayı arasından 280’i, 425 muhtar adayı arasından 184’ü ve 1043 ihtiyar heyeti üyesi adayı arasından 596’sı seçilecek.

Bazı köylerde ve mahallelerdeki muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ise seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az aday olduğu için seçilmiş sayıldı. Bu durumdaki yerlerde seçim yapılmayacak. Muhtarlık seçiminde aday olan 54 kişi ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde aday olan 356 kişi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçilmiş ilan edilmişti.

PROPAGANDA

Siyasi partiler, aylar öncesinden başladıkları seçim çalışmalarını son hafta yoğunlaştırdı.

YSK’nın ilan ettiği seçim takvimi uyarınca 4 Haziran’da başlayan resmi propaganda döneminde, seçmenlerle birebir iletişim kurulan köy ve bölge ziyaretleri, tanıtım toplantıları, medya ve sosyal medya yoluyla sürdürülen çalışmalar ve reklam panoları tercih ediliyor.

Propaganda dönemi, seçimden bir gün önce yani 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek.

PARTİLER VE ADAYLAR

Belediye başkanlıkları için hükümeti oluşturan dört parti CTP, HP, TDP ve DP ile muhalefet partileri UBP ve YDP aday gösterirken, meclis üyelikleri için yapılacak seçimde bu partiler yanında muhalefet partilerinden TKP-YG adayları da yarışacak.

Siyasi partiler, bazı belediyelerde ya bağımsız adaylara, ya da diğer partilerin adaylarına destek belirtti. Özellikle hükümeti oluşturan siyasi partilerin seçim hazırlıkları döneminde işbirliği arayışları çerçevesinde bazı belediyelerde ittifaklar oluşturuldu.

24 Haziran seçimlerinin bağımsız kulvarında yer alan 63 başkan adayı, 13 de meclis üyesi adayı var.

TAK muhabirinin parti yetkilerinden derlediği bilgilere göre, CTP 14 belediyede belediye başkanlığı, 27 belediyede meclis üyeliği için aday gösterdi.

HP, 5 yerde belediye başkanlığı, 14 yerde meclis üyeliği için gösterdiği adaylarıyla seçimde yer aldı.

TDP, 3 belediye başkanı adayı yanında 5 belediyede meclis üyeliği için adaylarıyla seçim yarışında.

DP’nin ise 4 yerde belediye başkanlığı, 7 yerde de meclis üyeliği için adayları bulunuyor.

Ana muhalefet UBP, yerel seçimde en fazla aday gösteren parti niteliğini taşıyor. 28 belediyenin 20’sinde belediye başkanlığına adaylarıyla katılacak olan UBP, 28 belediyenin tümünde meclis üyeleriyle de yarıştaki yerini aldı. 7 yerde bağımsız başkan adaylarını destekleyeceğini duyuran UBP, sadece Yenierenköy Belediye Başkanlığı için tavır belirlemedi.

YDP, 1 yerde belediye başkanlığı, 15 yerde meclis üyeliği için aday gösterdi. 9 yerde ise bağımsız belediye başkanlarını destekleyecek.

TKP-YG’nin, 3 belediyede meclis üyeliği için adayları var. 2 yerde HP, 1 yerde CTP adaylarına destek belirten TKP-YG, 5 yerde ise bağımsız adaylardan yana tavır koydu.

İKİ BAŞKAN YENİDEN ADAY DEĞİL

KKTC'de halen görevde bulunan 28 belediye başkanından Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal ile Yenierenköy Belediyesi’nde ise istifalar sonrasında YSK tarafından vekaleten başkanlık görevine getirilen Ali Nalbant bu seçimde aday değil.

Geri kalan 25 başkan ise yeniden aday. Daha önce bağımsız aday olarak seçim kazanan Hasan Sadıkoğlu, 24 Haziran seçimlerinde UBP adayı olarak seçmenden oy isteyecek.

2014'te CTP adayı olarak seçimi kazanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da bu kez UBP adayı olarak göreve talip.

Yine 2014'te CTP'den seçim kazanan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise bağımsız aday oldu.

5 BAŞKAN KADIN ADAY

Yasa gereği siyasi partilerin belediye meclis üyelikleri adaylarında yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanırken, 111 belediye başkanı adayından sadece 5 kadın aday var.

Dipkarpaz’da HP’den Havva Elkovan, İskele’de TDP’den Cemaliye Soğancı, Lefkoşa’da DP’den Gencay Eroğlu, Yenierenköy’de bağımsız Canan Mimar, Yeniboğaziçi’nde de bağımsız Şeyda Luckinger kadın başkan adayları.

Öte yandan, Vadili, Girne ve Yenierenköy 7’şer başkan adayıyla en çok adaylı seçimin yapılacağı belediyeler olacak.

Yeniboğaziçi, Alsancak ve Çatalköy’de başkan adaylarının tümünün bağımsız olması da seçimin dikkat çeken ayrılarından biri.

PARTİLER VE ADAYLARI

CTP

CTP yerel seçimde, 14 belediyede başkanlıklara ve 27 belediyede meclis üyeliklerine aday gösterdi.

CTP’nin belediye başkanlığı için aday gösterdiği 14 belediye şunlar: Akıncılar, Alayköy, Değirmenlik, Gönyeli, Akdoğan, Gazimağusa, Geçitkale, Serdarlı, Dikmen, Girne, Güzelyurt, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Lefke.

CTP, Tatlısu dışındaki belediyelerde, yani 27 belediyede meclis üyesi adaylarıyla yarışacak.

CTP ayrıca bağımsız adaylar İskele’de Fikret Civisilli, Beyarmudu’nda Ethem Akmercan, İnönü’de Ali Öncü, Yeniboğaziçi’nde Sertaç Yalçın, Büyükkonuk’ta Mustafa Haset’i; Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı’yı, Vadili’de HP adayı Erhan Kaya’yı, Paşaköy’de HP adayı Mehmet Aktaş’ı ve Tatlısu’da DP adayı Ahmet Hayri Orçan’ı destekliyor.

HP

HP, Paşaköy, Vadili, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Lefke’de belediye başkan adaylıklarına; Gönyeli, Lefkoşa, Beyarmudu, Gazimağusa, Paşaköy, Yeniboğaziçi, Vadili, Tatlısu, Girne, Güzelyurt, Dipkarpaz, İskele, Mehmetçik, Lefke’de meclis üyeliklerine aday gösterdi.

HP, Akdoğan’da CTP adayları Ahmet Latif’i ve Değirmenlik’te de yine CTP adayı Ali Karavezirler’i; Tatlısu’da DP adayı Ahmet Hayri Orçan’ı, İnönü’de bağımsız Beyhan Gürgöze, Beyarmudu’da bağımsız Ethem Akmercan’ı, Esentepe bağımsız Sinan Güneş, Alsancak bağımsız Fırat Ataser, Yeniboğaziçi bağımsız Mustafa Zurnacılar’a destek veriyor.

TDP

TDP, Lefkoşa, İskele ve Yenierenköy’de belediye başkan adaylarıyla; Lefkoşa, Beyarmudu, Girne, Gazimağusa ve İskele’de ise meclis üyesi adaylarıyla seçime katılıyor.

TDP, Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Akıncılar, Akdoğan, Serdarlı, Geçitkale, Dikmen, Lefke ve Dipkarpaz’da olmak üzere 10 belediyede CTP adaylarına destek veriyor.

Paşaköy ve Vadili’de HP adaylarına, Tatlısu’da DP adayına destek açıklayan TDP, 3 de bağımsız adayı destekliyor. Bu adaylar, Mağusa’da Ulaş Gökçe, Beyarmudu’nda Ethem Akmercan ve Lapta’da Mustafa Aktuğ.

DP

DP, Lefkoşa, Tatlısu, Dipkarpaz ve Vadili’de belediye başkan adaylarıyla seçim yarışındaki yerini aldı.

DP’nin meclis üyeliklerine aday gösterdiği belediyeler de şunlar: “Lefkoşa, İnönü, Akdoğan, Gazimağusa, Tatlısu, Vadili, Yeniboğaziçi.”

DP şu ana kadar Güzelyurt’ta CTP adayı Osman Bican’a, Lefke’de HP adayı Fehmi Çamlıköylü’ye, Mağusa’da bağımsız aday İsmail Arter’e, Çatalköy’de bağımsız aday Serdar İlhan’a, Esentepe’de bağımsız aday Sinan Güneş’, Lapta’da bağımsız aday Mustafa Aktuğ’a, Alsancak’ta da bağımsız aday Fırat Ataser’e destek vereceğini açıkladı.

UBP

Ana muhalefet UBP, Alayköy, Değirmenlik, Gönyeli, Lefkoşa, Akdoğan, Beyarmudu, İnönü, Paşaköy, Serdarlı, Tatlısu, Vadili, Dikmen, Esentepe, Lapta, Güzelyurt, Büyükkonuk, Dipkarpaz, İskele, Mehmetçik ve Lefke olmak üzere 20 belediyede başkan adayı, 28 belediyenin tümünde de meclis üyesi adayı gösterdi.

UBP, bağımsız adaylardan Gazimağusa’da İsmail Arter, Yeniboğaziçi’nde Mustafa Zurnacılar, Geçitkale’de Olsan Oran, Girne’de Nidai Güngördü, Çatalköy’de Mehmet Hulusioğlu, Alsancak’ta Fırat Ataser, Akıncılar’da ise Osman Tamsarı’ya destek veriyor.

YDP

Sadece Lefkoşa’da belediye başkanlığı için aday gösteren YDP, Lefkoşa, Değirmenlik, Büyükkonuk, Yenierenköy, İnönü, Dipkarpaz, İskele, Girne, Lapta, Esentepe, Alsancak, Vadili, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Lefke’de meclis üyelikleriyle de seçim yarışındaki yerini aldı.

YDP ayrıca 9 belediyede de bağımsız adayları destekleyeceğini açıkladı. YDP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar şöyle:

“Gazimağusa’da İsmail Arter, Alsancak’ta Fırat Ataser, Girne’de Nidai Güngördü, Büyükkonuk’ta Halil Güney, Çatalköy’de Mehmet Hulusioğlu, Geçitkale’de Olsan Oran, Paşaköy’de Mahmut Erden, Vadili’de Mehmet Zengin, İskele’de Oktay Güney.”

TKP-YG

Seçim yarışında parti logosuyla yer alacak meclis dışı tek parti TKP-YG, Serdarlı, Girne Lefkoşa belediyelerinde meclis üyeliklerine aday gösterdi.

TKP-YG, belediye başkanlıklarında Değirmenlik’te CTP adayı Ali Karavezirler’i, Lefke’de HP adayı Fehmi Çamlıköylü’yü, Vadili’de HP adayı Erhan Kaya’yı, Yeniboğaziçi’nde bağımsız Mustafa Zurnacılar’ı, Alsancak’ta bağımsız Fırat Ataser’i, Lapta’da bağımsız Mustafa Aktuğ’u, Gönyeli’de bağımsız Mustafa Erk’i, Esentepe’de bağımsız Sinan Güneş’i destekleme kararı aldı.

YKP, CTP VE TDP LİSTELERİNDEN ADAY

Öte yandan yine Meclis dışındaki muhalefet partilerinden YKP ise TDP ve CTP listelerinden meclis üyeliklerine adaylar gösterdi. Buna göre, TDP’nin belediye meclisi adayı listelerinde Lefkoşa’da 4, Gazimağusa 4, Beyarmudu’nda 1; CTP belediye meclisi adayı listelerinde Değirmenlik’te 1 ve Çatalköy’de de 1 YKP’li aday bulunuyor.

BELEDİYELER VE ADAYLAR

Akıncılar Belediye Başkanlığı için CTP’den Hasan Barbaros ve bağımsız Osman Tamsarı aday oldu. 6 meclis üyesinin seçileceği Akıncılar Belediyesi için UBP ve CTP aday gösterdi.

Alayköy Belediye başkanlığı için CTP’den Hulusi Manisoy, UBP’den Arif Ulaş, bağımsız Emre Özkan aday olurken 8 meclis üyeliği için de CTP ve UBP’den adaylar yarışacak.

Değirmenlik Belediye Başkanlığı’na CTP’den Ali Karavezirler, UBP’den İsmail Bozdağ Töre ve bağımsız Ömer Meraklı aday olurken, 12 meclis üyeliğine de UBP, CTP ve YDP aday gösterdi.

Gönyeli Belediyesi Başkanlığı için CTP’den Ahmet Yalçın Benli, UBP’den Mustafa Akyön, bağımsız Mustafa Erk adaylık başvurusu yaptı. 12 meclis üyeliği için HP, UBP ve CTP adayları yarışacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde başkanlık için TDP’den Mehmet Harmancı, DP’den Gencay Eroğlu, UBP’den Hasan Sertoğlu, YDP’den Mehmet Ünal Bay, bağımsızlar Çetin Sadeli ve Arif Salih Kırdağ olmak üzere 6 aday yarışacak. 24 meclis üyeliği için TDP, HP, DP, CTP, UBP, YDP, TKP Yeni Güçler adayları yanında bir de bağımsız aday var.

Akdoğan Belediyesi’nde başkanlığa UBP’den Erdinç Akgür ve CTP’den Ahmet Latif aday. 8 meclis üyeliğine DP, UBP ve CTP aday gösterdi.

Beyarmudu Belediye Başkanlığı yarışına UBP’den İlker Edip ve bağımsız aday Ethem Akmercan katılacak. 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, TDP, HP adayları yanında bir de bağımsız yarışacak.

Gazimağusa Belediyesi’nde başkanlığa 5 aday talip. Bunlar CTP’den Erol Adalıer, bağımsız adaylar Hüseyin Nurçin, İsmail Arter, İsmail Güneş Güneşoğlu ve Ulaş Gökçe. Gazimağusa’daki 18 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP, TDP, HP aday gösterdi.

Geçitkale Belediyesi’nde başkanlık adayları CTP’den Hasan Öztaş ve bağımsız Olsan Oran. CTP ve UBP, 8 meclis üyeliği için aday gösterdi.

İnönü Belediyesi’nde başkanlık yarışına dört aday katılıyor. UBP’den Turgut Çevirgen, bağımsızlar Ali Öncü, Beyhan Gürgöze, Hasan Basri Beycanlı aday olurken, 8 meclis üyeliği için ise DP, UBP, YDP, CTP adayları yanında bir de bağımsız aday var.

Paşaköy Belediye Başkanlığı için 5 aday var. UBP’den Habil Tülücü, HP’den Mehmet Aktaş yanında Mahmut Erden, Ökeş Erdoğdulu ve Erdal Özata da bağımsız aday oldular. 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, HP adayları yanında 5 de bağımsız aday bulunuyor.

Serdarlı Belediyesi’nde 5 başkan adayı UBP’den Halil Kasım, CTP’den Salih Bayraktar, bağımsızlar Mehmet Ali Billuroğlu, Özel Pınardan ve Tansel Sağır… Serdarlı Belediyesi’nin 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, TKP Yeni Güçler aday gösterdi.

Tatlısu Belediye Başkanlığı yarışına dört aday katılıyor. DP Ahmet Hayri Orçan, UBP Ali Çil ile seçime katılırken, bağımsızlar Şıh Muhittin Arslan ve İbrahim Uyanır da seçmenlerden oy isteyecek. 6 meclis üyeliği ise DP, UBP ve HP adayları arasından seçilecek.

Vadili Belediye Başkanlığı yarışına 7 aday katılıyor: DP’den Selami Şimşek, UBP’den Mehmet Adahan, HP’den Erhan Mustafa Kaya, bağımsızlar Eriş Çoban, Mehmet Zengin, Ahmet Yazgı, Kürşat Özer. 8 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP ve HP adayları yarışacak.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nde başkanlık için yarışacak 4 adayın tümü de bağımsız. Bunlar Katip Demir, Şeyda Luckinger, Mustafa Zurnacılar ve Sertaç Yalçın. 10 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP, HP adayları yanında bir de bağımsız aday var.

Alsancak Belediyesi’nde başkanlık yarışı iki bağımsız aday Fırat Ataser ve Redif Nurel arasında geçecek. 8 belediye meclis üyeliğine UBP, CTP ve YDP aday gösterdi.

Çatalköy Belediyesi’nde de başkanlık yarışına 2 bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu ve Serdar İlhan katılıyor. 8 meclis üyeliği için UBP ve CTP adayları yarışacak.

Dikmen Belediye Başkanlığı için yapılacak seçime UBP adayı Mustafa Erişmen ve CTP adayı Yüksel Çelebi katılıyor. 10 belediye meclis üyeliği için ise UBP ve CTP adayları var.

Esentepe Belediyesi için şu 5 başkan adayı yarışacak: UBP’den Muhammet Aygün, bağımsızlar Sinan Güneş, Yakup Şengün, Cemal Erdoğan, Köksal Şengün. 8 belediye meclis üyeliği için ise UBP, CTP, DP ve YDP aday gösterdi.

Girne Belediyesi’nin 7 başkan adayı CTP’den Birol Karaman, bağımsızlar Ömer Dalgakıran, Sümer Aygın, Ersoy Karaaziz, Akın Akı, Niadi Güngördü ve Turgut Serdar. 16 meclis üyeliği için UBP, HP, CTP, TDP, YDP, TKP Yeni Güçler adayları yanında iki de bağımsız bulunuyor.

Lapta Belediye Başkanlığı yarışında 2 aday yer alacak; UBP’den Fuat Namsoy ve bağımsız Mustafa Aktuğ, Laptalı seçmenlerden oy isteyecek. 10 belediye meclis üyeliği için de UBP, CTP, YDP adayları yarışacak.

Güzelyurt Belediyesi’nde başkanlık yarışında 3 aday, CTP’den Osman Bican, UBP’den Mahmut Özçınar ve bağımsız Yalçın Cemal yer alacak. 14 meclis üyeliği için HP, CTP, UBP’den adaylar yanında üç de bağımsız aday yer alıyor.

Büyükkonuk Belediyesi’nde başkanlığa 5 aday var: UBP’den Ahmet Sennaroğlu, bağımsızlar Halil Güney, Mustafa Haset, Metin Gökalp, Ali Sanatkar. Büyükkonuk’taki 8 belediye meclis üyeliğine ise CTP, UBP, YDP aday gösterdi.

Dipkarpaz Belediyesi’nde başkanlık için 6 aday yarışacak. HP’den Havva Elkovan, CTP’den Suphi Coşkun, UBP’den Yusuf Akgün, DP’den Aslan Çebive bağımsızlar Murat Yazıcı ve Ramazan Korkmaz... HP, CTP, UBP, YDP ve DP ise 8 belediye meclis üyeliği için aday gösterdi.

İskele Belediye Başkanlığı’na 5 aday var. UBP’den Hasan Sadıkoğlu, TDP’den Cemaliye Soğancı yanında, bağımsızlar Fikret Civisilli, Oktay Güney ve Halil İbrahim Orun başkanlık yarışında yer alacak. 10 belediye meclis üyeliği için CTP, HP, UBP, YDP ve TDP adayları yarışacak.

Mehmetçik Belediyesi’nde başkanlık koltuğuna 5 kişi aday oldu. HP’den Kani Buranay, UBP’den Cenk Osman Şeren, CTP’den Cemil Sarıçizmeli yanında bağımsızlar Mehmet Gürsel Demiralp ve Cuma Ülker de başkanlık yarışında yer alıyor. 8 belediye meclis üyesi HP, UBP, CTP adayları arasından seçilecek.

Yenierenköy Belediyesi’nde başkanlık için 6’sı bağımsız 7 aday var. TDP’den Tandoğan Yalkut ve bağımsızlar Özay Öykün, Canan Mimar, Hasan Güngör, Emrah Yeşilırmak, Esat Nurçin, Oğuz Serbaş aday olurken 10 belediye meclis üyeliği için CTP, UBP, YDP aday gösterdi.

Lefke Belediyesi Başkanlığı için HP’den Fehmi Çamlıköylü, CTP’den Aziz Kaya, UBP’den Timuçin Pirgalıoğlu; 10 belediye meclis üyeliği için de HP, CTP, UBP ve YDP adayları yarışacak.