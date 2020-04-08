Akıncı, hükümet ortaklarıyla durum değerlendirmesi yapacak

Cumhurbaşkanı'nın davetiyle yarın, Covid-19 zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın 11.00’de, Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelerek, Covip-19'a ilişkin durumu ve sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendirecek.

Akıncı taafından kouyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dünya insanlığı olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkelerindeki gelişmeler çok vahim. Oralardaki tabloyu görünce kendi durumumuzla ilgili daha iyimser olabiliyoruz. Ama asla gevşememek lazım. Evet, ilk günden söylediğimiz gibi, panik yapmayacağız; ancak tedbiri elden bırakmayacağız. Henüz biten bir durum yok. Adım adım, elbirliğiyle, dayanışma içerisinde bu badireden çıkacağız. Bu anlayış çerçevesinde yarın 11.00’de Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıyoruz. Davetim üzerine Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile korona virüs salgını nedeniyle yaşanan durumu ve bundan sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendireceğiz. Sağlıkla kalın, evde kalın."