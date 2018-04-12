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Akıncı, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı'yla baş başa görüştü

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Akıncı, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı'yla baş başa görüştü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’da, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Mladen İvaniç ile baş başa görüşme yaptı.

Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapmak üzere dün İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Akıncı, ikili temaslarda da bulundu. 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı İvaniç ile 45 dakika süren baş başa görüşme yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, Kıbrıs’ta gelinen son durumu anlattı. 

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı İvaniç de ülkesiyle ilgili son gelişmeleri paylaşt

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