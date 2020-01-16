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AB Komisyonunu başkanından Akıncı'ya mektup

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AB Komisyonunu başkanından Akıncı'ya mektup

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 1 Aralık’ta resmen göreve başlayan Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendisine gönderdiği kutlama mesajına mektupla cevap vererek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ursula von der Leyen cevabi yazısında, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme AB’nin tam desteğini ifade ederek Kıbrıs’taki iki tarafın uygun göreceği çerçevede her türlü katkıyı yapmaya da hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanı Akıncı ile diyalog içinde olmayı kendisinin de arzuladığını mektubunda iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs’ta çözüm yönündeki kararlılığını belirtmesinin yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren konuları da AB ile görüşmek arzusunu ifade etmişti.

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