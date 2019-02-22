Sinemada haftanın filmleri (22 Şubat 2019)

Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 Serinin ilki 2017’de vizyona girmişti. Derhal ikinci filmin geleceği duyurulmuştu. Doğum günü sabahına uyanıp, akşamına öldürülüp, aynı doğum gününe tekrar tekrar uyanan Tree’nin korku-komedi türündeki macerası ABD’de 60 milyon dolara yakın hasılat yaptı. Film, aynı duyguyla yoluna devam ediyor. İşlerin yoluna girdiği düşünen genç kız yine aynı güne uyanmaya başlıyor, üstelik bu kez katil sadece Tree’nin değil, arkadaşlarının da peşinde. Aksiyonu ve komedisi biraz daha artırılmış şekliyle. Yönetmen koltuğunda bir kez daha Christopher Landon’un oturduğu filmde Jessica Rothe başrolde.

Sibel Adana’dan en iyi film, en iyi kadın ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini alan film, yurtdışında da birçok festivale katıldı. Locarno’dan ödül aldı. Damla Sönmez’in acayip bir hali var. Aynı anda hem oynadığı role bürünüyor hem de kendisi olmaya devam ediyor. Gözlerinde ve dudaklarında, susarken bile anlatacağı bir şeyler var sanki. İşte o hali bu filmde bolca tadacaksınız. Giresun-Kuşköy’de çekilen filmde yörenin ıslık dilini öğrenen Sönmez, 25 yaşındaki dilsiz Sibel’e hayat veriyor. 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş bu sıradışı dil, Sönmez’in oyunculuğuyla ve yeşilin sonsuzluğuyla birleşiyor. Babası ve kız kardeşiyle yaşayan Sibel’in değişimini anlatan filmin yönetmen koltuğunu Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci paylaşıyor. Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya oyuncu kadrosunda.

New York in New York Amerika, New York’ta yaşayan Türk bir ailenin gelini olan Dilber’in bir kaza sonucu kocasını öldüren New York’lu fotoğrafçı Dylan, çektiği vicdan azabıyla daha fazla yaşayamaz ve Dilber’i bulup ondan özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonu, evin büyük oğlu Mürtüz’ün de olaylara şahitlik etmesiyle büyük bir kovalamacaya dönüşür. Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu, Ege Deniz, Furkan İncegül, Gökçeay Yıldız, Serdar Deniz ve Ayla Algan rol alıyor.

Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna Kuzenim 6 yaşındayken Karlar Kraliçesi hayranıydı, büyüdükçe sevdikleri de değişti. Uzun zamandır “Winx” kızlarına yakın hissediyor. Sonra takip eden jenerasyon sırayl aynı karakterlere tutuluyor. İşin içinde kendine güvenen kızlar, sihirli sözcükler, doğaüstü güçler, renkli arkadaşlar ve kötülüğe karşı kazanılmış zaferler var. Bu arada, şimdiki çocukları kandırmak mümkün değil. “Coco”nun final sahnesinde hüzünlenen kuzenimin yaşındayken, ailemin inanması asla mümkün olmayan şakalarına anında inanan biriydim. Yani, şunu demek istiyorum: Beğenmediklerini anında söyleyebilen, sen iyi olmuş dedin diye, “iyi” diyecek çocuklar değil onlar. Film, ailesinde tek sihir yeteneğine sahip olmayan Gerda’nın asıl sihrin sevgiden geldiğini anlatıyor. Çocuğunuzla gidin ve çıkışta onun cümleleriyle filmin eleştirisini dinleyin. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Aleksey Tsitsilin ve Robert Lence yönetmen koltuğunu paylaşıyor.

Tez: 13: Gece Zamanında yapılan korkunç çekimler, bir başkasının eline geçer. Bu türe “Buluntu film” adı verilir. “Buluntu film” deyince akla Ruggero Deodato'nun Cannibal Holocaust filmi gelir. Sonra 90’larda ortalığı kasıp kavuran Blair Cadısı var tabi ki. Bu hafta vizyona giren yerli korkumuzda da 13 gece bir kamera ile çekim yapan ve ardından kendisinden haber alınamayan genç bir kadının üzerinden anlatılıyor hikaye. Gerçekçi olması adına bir türlü sabitlenmeyen o görüntüler yüzünden türe “Bulantı film” diyesim geliyor. Filmi Taylan Işıklar yönetiyor.

Git Be Abi Fen-fen Cheng'in yönettiği Go Brother!, bir türlü anlaşamadığı abisinin hayatından çıkmasını dileyen Shi Miao'nun hikâyesini anlatıyor. Fen-fen Cheng’in yönettiği filmde Yuchang Peng ve Zifeng Zhang başrolde.