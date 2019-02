Sinemada haftanın filmleri (22 Şubat 2019)

New York in New York

Amerika, New York’ta yaşayan Türk bir ailenin gelini olan Dilber’in bir kaza sonucu kocasını öldüren New York’lu fotoğrafçı Dylan, çektiği vicdan azabıyla daha fazla yaşayamaz ve Dilber’i bulup ondan özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonu, evin büyük oğlu Mürtüz’ün de olaylara şahitlik etmesiyle büyük bir kovalamacaya dönüşür. Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu, Ege Deniz, Furkan İncegül, Gökçeay Yıldız, Serdar Deniz ve Ayla Algan rol alıyor.