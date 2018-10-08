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Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller

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Yedigöller Milli Parkı özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla, farklı bir tatil geçirmek isteyenlere ideal bir alternatif sunuyor...

Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
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Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller Milli Parkı'nda ağaçlar sonbaharın renklerine bürünmeye başladı.

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1636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası, 1965 yılında Milli Park olarak korunmaya alınmış.

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Havza, kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmakta.

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Bu göllerin isimleri Büyükgöl, Küçükgöl, Deringöl, İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl ve Seringöl.

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Milli Park içindeki göller, aralarında 100 m. yükselti farkı bulunan ve ortalama 780 m. yükseklikte olan iki plato üzerinde bulunuyor.

 

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Yedigöller Milli Parkı’nın güneyinde, 1380 m. yükseltideki Kapankaya Tepesi'nde bulunan manzara seyir yerine çıkılarak gölleri ve vadideki eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkün.

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236 adet bitki türünü içeren Yedigöller Milli Parkı, bu haliyle tam bir saklı cenneti andırıyor.

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Yedigöller'de bulunan Orman Bakanlığı’na ait bungalov evler konaklamak için ideal.

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Ayrıca doğa aşıkları için Milli Park'ta 1 hektarlık çadır ve karavan alanı da bulunuyor.

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Yedigöller'e Mengen ve Bolu yolları üzerinden ulaşmak mümkün.

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Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım kolaylaştığı için ziyaretçi sayısında da artış hayli yüksek.

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Daha önceki ziyaretlerimin hiç birinde yaşamadığım kalabalık ve trafik sorununu bu hafta yaptığımız gezimizde yaşadım.

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Parkın içindeki tüm yollar kilitlendi, otomobiller hiç bir yere kımıldayamaz hale geldi.

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Ziyaret etmeyi düşünenlere tavsiyem otomobillerinizi daha dışarılarda bırakmanız ve gezinizi yürüyerek yapmanız. 

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Sonbaharın her tonunu görerek yapacağınız bu yürüyüşten zevk alacağınıza eminim.

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