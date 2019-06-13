SAMOS ADASINDA RÜYA GİBİ BİR YAZ TATİLİ...

Türkiye’ye en yakın Yunan Adası SAMOS...

SAMOS ADASI

Samos Adası, Türkiye’ye en yakın Yunan Adası olması dışında, inanılmaz güzellikte ki plajları ve doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil sunuyor.

Samos Adası (Sisam), Kuşadası’nın karşısında konumlanıyor ve her geçen gün adanın Türk ziyaretçileri artıyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile bir çok ziyaretçisine farklı alternatifler sunması sebebi ile rotamızı samosa çevirdik

Samos Adası'na Nasıl Gidilir?

Samos Adası (Vathi Limanı- Merkez) Kuşadası’ndan deniz yolu ile yaklaşık 1 saatte ulaşmak mümkün ve seferler her gün karşılıklı olarak yapılmakta

biletinizi limandan almanız mümkün ve uygun bilet fiyatları ile samos bu yaz tatilinizin gözdesi olacak diğer bir çok Yunan Adası’na geçişleri rahatlıkla planlama şansı elde edebiliyorsunuz. Tekrar hatırlatmakta fayda var; planladığınız rotanız aktarmalı olacağı için kalacağınız günleri hesaplamayı unutmayın. Ayrıca yaz sezonunda Seferihisar-Samos (Karlovassi Limanı) arasında seferler düzenleniyor dilerseniz bu rotayı da kullanabilirsiniz.

Samos Adası’na her iki limandan geçebilirsiniz ancak vize uygulaması yapılıyor. Yani yeşil pasaportunuz var ise vizesiz girebilir, bordo pasaport sahibi iseniz schengen vizesi ya da kapıda vize uygulaması ile giriş yapabilirsiniz. Kapıda vize uygulamasının sadece yaz döneminde geçerli olduğunu unutmamakta fayda var. Diğer Yunan Adalarında olduğu gibi Samos’ta da günübirlik gezmek isteyenler için çeşitli paket turlar da mevcut fakat hakkıyla gezmek isteyenlere konaklamalarını ve araba kiralamalarını öneririz

Seyahatinizi gerçekleştirmeden önce internetten ulaşabileceğiniz araç kiralama firmaları ile önceden rezervasyon yaptırırsanız ve feribotunuzun varış saatine göre firma çalışanları sizi limanda bekliyor olacak. Bu bile size adaya vardığınız anda baya zaman kazandıracak.Seyahatinizi gerçekleştirmeden önce internetten ulaşabileceğiniz araç kiralama firmaları ile önceden rezervasyon yaptırırsanız ve feribotunuzun varış saatine göre firma çalışanları sizi limanda bekliyor olacak. Bu bile size adaya vardığınız anda baya zaman kazandıracak.

Samos Adası’nda Kaç Gün Gezilir?

Samos için sizlere tavsiyemiz seyahat planınızı en az 2 gün olacak şekilde planlamanız çünkü ada oldukça büyük. Araba ile kasabalar arası geçişler oldukça rahat, Sakız Adası kadar dağlık olmadığını söyleyebiliriz

Samos Adası’nda Araç Kiralama

Araba kiralama ücretleri mevsimine ve gününe göre değişiyor düşük sezonda 25€ – yüksek sezonda 40€ ödeyerek adanın keyfini sürebilirsiniz eğer Haziran ayının ortalarında gitmeyi planlıyorsanız uygun haftalık kiralama secenekleri bulunuyor ve eğer bu şekilde bir plan yaparsanız 4 gün için 80€ gibi cüzi bir miktar ödeyebilirsiniz