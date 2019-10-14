Dünyanın Dört Bir Yanında İspanyolcanın Resmi Dil Olarak Kullanıldığı 20 Ülke

Dünyada yüzlerce farklı dil konuşuluyor. Ancak sömürgeye maruz kalan bazı ülkeler, kendi dilleri yerine onları sömüren ülkelerin dilini resmi dilleri olarak benimsemiş durumda.

Dünya üzerinden konuşulan yüzlerce farklı dilden şüphesiz en yaygınları; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca. Fransızca 20 ülkede resmi dil olarak kullanılıyor. Öte yandan İngilizce ise sayısız ülkenin resmi dili ve dünyada da ortak dil olarak kabul gören dillerden biri. Hemen hemen her ülkede İngilizce eğitim veriliyor. Özellikle iş hayatında ise İngilizce bilen adaylar, bilmeyenlerin önüne geçiyor. İngilizce kadar yaygınlaşmaya başlayan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan bir diğer dil ise; İspanyolca. Hemen hemen 20 ülkenin resmi dili olan İspanyolcayı, dünyada 500 milyona yakın kişi konuşuyor. Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan İspanyolca, son dönemde Türkiye’de de bir hayli ilgi görüyor ve pek çok dil kursunda İspanyolca öğretiliyor.

Dünyada en çok konuşulan üçüncü dil olan İspanyolca, 16. yüzyıldan itibaren İspanyol sömürgeciliği ile birlikte dünyaya yayıldı. Hint-Avrupa dil ailesinin Latin dili koluna mensup olan İspanyolca dilinin kökeni Vulgar olarak bilinen halk latincesine dayanıyor. Avrupa’nın güneybatı bölgesi olan İber Yarımadası’nda ortaya çıkan İspanyolca, bugün 20 ülkede resmi dil olarak kullanılıyor. İşte İspanyolcanın resmi dil olduğu ülkeler…

1. İspanya

Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası’nda yer alan İspanya, 1986’dan beri Avrupa Birliği’nin 1982’den beri NATO’nun bir üyesi. Resmi adı ispanya Krallığı olan ülkenin nüfusu ise 46 milyondan fazla. Birkaç farklı etnik grubun yaşadığı ülkede en çok konuşulan dil doğal olarak İspanyolca. Nüfusun yaklaşık yüzde 98 kadarı İspanyolca konuşuyor. İspanyolca dışında konuşulan diğer diller ise; Aragonca, Aranca, Baskça, Katalanca, Leonca ve Galiçyaca.

2. Küba



Renkli sokakları ve tarihi dokusuyla pek çok kişinin tatil hayallerini süsleyen Küba da İspanyolcanın resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerden biri. Karayipler’de en geniş yüzölçümüne sahip olan ülke, 1902 yılında Birleşik Devletler’den bağımsızlık kazandı. 11 milyonu aşkın bir nüfusa sahip Küba’da nüfusun neredeyse tamamı İspanyolca konuşuyor.

3. Arjantin

Güney Amerika kıtasında yer alan Arjantin’in yüz ölçümü Türkiye’den yaklaşık 3.5 kat büyük. 45 milyona yakın bir nüfusu olan ülkenin başkenti ise Buenos Aires. Nüfusun neredeyse 40 milyondan fazlasının anadili İspanyolcayken, ülkede farklı diller de konuşuluyor.

4. Kolombiya



Güney Amerika’nın kuzeybatı bölgesinde yer alan ve bağımız bir cumhuriyet olan Kolombiya’nın başkenti Bogota şehri. Dünyanın en büyük 26. ülkesi olan Kolombiya’nın nüfusu 45 milyondan fazla. Ülkede, İspanyolca ile birlikte resmi dil olarak kabul gören bir diğer dil ise; 68 Kolombiya dili. Nüfusun yüzde 99 kadarı ise İspanyolca konuşuyor.

5. Peru



Güney Amerika’nın batısında yer alan Peru, kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus’la ile sınırlı. Pek çok farklı etnik grubun bir arada yaşadığı Peru’nun nüfusu ise, yaklaşık 32 milyon civarı.

6. Bolivya



Güney Amerika kıtasında yer alan Bolivya ya da resmî adıyla Bolivya Çokuluslu Devleti, resmi dili İspanyolca olan ülkelerden biri. Nüfusu 2015 tahminine göre yaklaşık 12 milyon olan ülkede İspanyolca dışında, 36 farklı yerel grubun kullandığı toplam 37 resmi dil bulunuyor.

7. Kosta Rika



Orta Amerika’da yer alan Kosta Rika’nn nüfusu yaklaşık 5 milyon kadar. Ordusu bulunmayan az sayıdaki ülkelerden biri olan Kosta Rika, 19. yüzyılda bağımsızlığını kazandı ve Latin Amerika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi.

8. Şili

Arjantin’in batısında, And Dağları ile Büyük Okyanus arasında kalan Şili’nin nüfusu yaklaşık 20 milyon. Başkenti ise Santiago.

9. Ekvador

Güney Amerika’da yer alan ülkenin başkenti Quito. Ekvador yıllarca İspanya sömürgesi altına kaldıktan sonra, İspanya’dan ayrılmak için ilk çağrıyı yapan Latin Amerika ülkesi oldu. Nüfusu yaklaşık 18 milyon olan Ekvador, İspanyolcanın resmi dil olarak kullanıldığı ülkelerden biri.

10. Guetemala

Orta Amerika2nın Kıstas Bölgesi’nde yer alan ülke, kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador’la komşu. Ülkede toplam 372 havalimanı bulunuyor. Ülkenin nüfusu yaklaşık 15 milyon, ana dili İspanyolca olanların sayısı ise yaklaşık 9 milyon. Çünkü ülkede pek çok farklı etnik grup bulunuyor.

11. Honduras

Orta Amerika’da Karayip Denizi kıysında bulunan Honduras’ın nüfusu yaklaşık 7 milyon. Nüfusun yüzde 90’ını ise Maya soyundan gelen ladinoslar oluşturuyor. Halkın yarısından fazlası kırsal kesimde yaşıyor. Ülkenin ana dili olan İspanyolca dışında, Garifuna, İngilizce, Miskitoca ve diğer yerel diller de konuşuluyor.

12. Meksika

Kuzey Amerika’nın güney yarısında yer alan Meksika, dünyada en büyük 13. bağımsız ülke konumunda. 31 eyaletten oluşan Meksika’nın nüfusu ise yaklaşık olarak 120 milyon. Resmi dili İspanyolca olan ülkede ayrıca 68 farklı yerli dili konuşuluyor.

13. Nikaragua

Orta Amerika’nın en büyük ülkesi olan Nikaragua’nın başkenti Managua. 7 milyonluk nüfusun ise yaklaşık 5’te biri başkentte yaşıyor. Nikaragua’da birçok farklı etnik grup yaşıyor. Ülkenin resmi dilleri ise İspanyolca ve Miskitoca.

14. Panama

Orta Amerika’da yer alan ülkenin hem Karayip Denizi’ne hem de Kuzey Büyük Okyanus’a kıyısı bulunuyor. İspanya’dan ayrılarak 28 Kasım 1821’de bağımsızlığını ilan eden Panama, Kolombiya’dan ise 3 Kasım 1903’te ayrıldı. Panamın yaklaşık 3 milyonluk nüfusunun yüzde 65’ini Mestizo, yüzde 9.2’sini siyah melezler, yüzde 6.7’sini beyaz ve yüzde 12.3’ünü ise yerli Amerikalılar oluşturuyor.

15. Paraguay

Güney Amerika’da yer alan Paraguay’ın denize kıyısı bulunmuyor. Yaklaşık 300 yıl boyunca İspanyol İmparatorluğu’nun bir parçası olan ülke, 14 Mayıs 1811 yılında bağımsızlığına kavuştu. Yaklaşık 7 milyonluk nüfusa sahip ülkenin resmi dilleri; İspanyolca ve Guarani.

16. Porto Riko



Yaklaşık 4 milyon nüfusa shaip olan Porto Riko, ABD’ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bir bölge. Ülkenin resmi dilleri ise İspanyolca ve İngilizce.

17. Dominik Cumhuriyeti



Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti, Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşim. İspanya’dan bağımsızlığını 16 Ağustos 1865 yılında kazanan Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerin en popüler turizm yerlerinden biri. Resmi dili İspanyolca olan ülkenin, nüfusu ise yaklaşık 9 milyon.

18. El Salvador

Orta Amerika’da yer alan El Salvador’un nüfusu yaklaşık 7 milyon. Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkede İspanyolcanın yanı sıra, Nahua dili de konuşuluyor.

19. Uruguay



Uruguay ya da yasal adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Güney Amerika’da bulunan ve Brezilya’yla komşu olan bir ülke. Yüz ölçümü olarak Güney Amerika’nın en küçük ikinci ülkesi olan Uruguay’da yaklaşık olarak 5 milyon kişi yaşıyor.

20. Venezuela

İspanyolların Güney Amerika’da ilk sürekli yerleşimlerinden biri olan Venezuela bağımsızlığını 1821 yılında kazandı. 1830 yılında ise Büyük Kolombiya Cumhuriyeti’nden ayrılan Venezuela ancak 1845 yılında bir ülke olarak tanındı. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip ülkenin ise ana dili İspanyolca.