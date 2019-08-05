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'Cehennemin kapısı' Darvaza

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Bir patlama sonucu oluşan ve yangını yıllardır söndürülemeyen Türkmenistan'daki Darvaza Krateri, "cehennemin kapısı" olarak anılıyor.

'Cehennemin kapısı' Darvaza
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"Cehennem kapısı" olarak anılan Türkmenistan'daki Darvaza kraterindeki ateş yıllardır sönmüyor.

1971'DEN BERİ YANIYOR

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Jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi, 1971'den bu yana aktif durumda. Bu durum krateri, turistik gezilerin vazgeçilmez noktası haline getiriyor.

30 METRE DERİNLİĞİNDE

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69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğindeki kraterin ateşi, geceleri bile bulunduğu çölü aydınlatmaya devam ediyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

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Kraterin kaynağı tam olarak bilinmese de, 1970 yılında Sovyetler bünyesinde görev yapan yer bilimcilerin gaz bulma umuduyla yaptıkları sondaj çalışması esnasında yanlışlıkla oluştuğu düşünülüyor.

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Kraterin oluşmasında payı olan yer bilimciler, çukurun zehirli bir gaz sızıntısına neden olabileceği korkusuyla, çukuru ateşe verip sönmesini beklediler ancak ateş 1971 yılından bu yana hiç sönmedi.

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