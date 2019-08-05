'Cehennemin kapısı' Darvaza

Bir patlama sonucu oluşan ve yangını yıllardır söndürülemeyen Türkmenistan'daki Darvaza Krateri, "cehennemin kapısı" olarak anılıyor.

"Cehennem kapısı" olarak anılan Türkmenistan'daki Darvaza kraterindeki ateş yıllardır sönmüyor.

1971'DEN BERİ YANIYOR

Jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi, 1971'den bu yana aktif durumda. Bu durum krateri, turistik gezilerin vazgeçilmez noktası haline getiriyor.

30 METRE DERİNLİĞİNDE

69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğindeki kraterin ateşi, geceleri bile bulunduğu çölü aydınlatmaya devam ediyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kraterin kaynağı tam olarak bilinmese de, 1970 yılında Sovyetler bünyesinde görev yapan yer bilimcilerin gaz bulma umuduyla yaptıkları sondaj çalışması esnasında yanlışlıkla oluştuğu düşünülüyor.

Kraterin oluşmasında payı olan yer bilimciler, çukurun zehirli bir gaz sızıntısına neden olabileceği korkusuyla, çukuru ateşe verip sönmesini beklediler ancak ateş 1971 yılından bu yana hiç sönmedi.