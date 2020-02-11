Satrançta, Yeşil Barış Hareketi’nin haftası

Girne’de devam eden satranç turnuvasında haftanın en farklı galibiyetini kazananYeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, haftanın takımı ünvanını kazandı.

Turnuvanın namağlup takımı olan Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, turnuvada en çok beraberlik yaşayan takım özelliği de taşıyor. Yeşil Barış Hareketi UniversalizeMediaSatranç Takımını farklı yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmandı.

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımı oldu. Beraberliklerin fazla olduğu ve çekişmeli geçen yedinci tur sonundasıralamada büyük farkların yaşanmadı.

7.Tur Sonuçları

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı6.0 - 2.0 Universalize MediaSatranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı4.0 - 4.0 TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı

VillaggioTemplosRestaurant4.0 - 4.0 Girne Halkevi Satranç Takımı

Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 5.0 - 3.0 BSW Holding Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic TouchSatranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

7.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 31.5 Puan

2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 29.5 Puan

3. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 29.0 Puan

4. Magic TouchSatranç Takımı 29.0 Puan

5. Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 28.5 Puan

8. Turda Karşılaşacak Takımlar

Universalize MediaSatranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST - VillaggioTemplosRestaurant ST

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı