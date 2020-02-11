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Satrançta, Yeşil Barış Hareketi’nin haftası

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Satrançta, Yeşil Barış Hareketi’nin haftası

Girne’de devam eden satranç turnuvasında haftanın en farklı galibiyetini kazananYeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, haftanın takımı ünvanını kazandı.

Turnuvanın namağlup takımı olan Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, turnuvada en çok beraberlik yaşayan takım özelliği de taşıyor. Yeşil Barış Hareketi UniversalizeMediaSatranç Takımını farklı yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmandı.

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımı oldu. Beraberliklerin fazla olduğu ve çekişmeli geçen yedinci tur sonundasıralamada büyük farkların yaşanmadı.

7.Tur  Sonuçları

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı6.0    -   2.0  Universalize  MediaSatranç Takımı  

Pia Bella Satranç Takımı4.0    -   4.0  TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı 

VillaggioTemplosRestaurant4.0    -   4.0  Girne Halkevi  Satranç Takımı

Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı        5.0    -   3.0            BSW Holding   Satranç Takımı 

Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı     4.0    -   4.0  Magic TouchSatranç Takımı

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı          4.0    -   4.0  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

7.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST             31.5      Puan 

2.    Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                          29.5      Puan

3.    Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                   29.0     Puan                                            

4.    Magic TouchSatranç Takımı                                 29.0      Puan 

5.    Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı                       28.5     Puan                                 

               8. Turda Karşılaşacak Takımlar

Universalize  MediaSatranç Takımı   -  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                                               

Magic TouchSatranç Takımı - Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                                                                            

BSW Holding   Satranç Takımı   -  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                                                                               

Girne   Halkevi       Satranç Takımı   -      Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı                                                                            

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   ST      -     VillaggioTemplosRestaurant   ST                                             

Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı         -       Pia Bella   Satranç Takımı               

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