Satrançta, Yeşil Barış Hareketi’nin haftası

Girne’de devam eden satranç turnuvasında haftanın en farklı galibiyetini kazananYeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, haftanın takımı ünvanını kazandı.
Turnuvanın namağlup takımı olan Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, turnuvada en çok beraberlik yaşayan takım özelliği de taşıyor. Yeşil Barış Hareketi UniversalizeMediaSatranç Takımını farklı yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmandı.
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımı oldu. Beraberliklerin fazla olduğu ve çekişmeli geçen yedinci tur sonundasıralamada büyük farkların yaşanmadı.
7.Tur Sonuçları
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı6.0 - 2.0 Universalize MediaSatranç Takımı
Pia Bella Satranç Takımı4.0 - 4.0 TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı
VillaggioTemplosRestaurant4.0 - 4.0 Girne Halkevi Satranç Takımı
Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 5.0 - 3.0 BSW Holding Satranç Takımı
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic TouchSatranç Takımı
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
7.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 31.5 Puan
2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 29.5 Puan
3. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 29.0 Puan
4. Magic TouchSatranç Takımı 29.0 Puan
5. Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 28.5 Puan
8. Turda Karşılaşacak Takımlar
Universalize MediaSatranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
Magic TouchSatranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
BSW Holding Satranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
Girne Halkevi Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST - VillaggioTemplosRestaurant ST
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı