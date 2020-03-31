Satranç Federasyonu listeleri istiyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Liglerde yer alan tüm kulüp ve derneklere, transfer edecekleri ve yeni lisans çıkaracakları sporcuları listelerine ekleyip federasyona bildirme çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu kulüp ve derneklere, 29 Nisan 2020 tarihine kadar listelerine transfer edecekleri ve yeni lisans çıkaracakları sporcuları dahil edip UKD 72'ye göre güncelleyerek 2. Devre Lig listelerini iletisim@kksf.org adresine eposta yolu ile göndermelerini duyurdu.

Transfer ve lisans evrakları ile ücretleri normal çalışma koşullarına dönüldüğü zaman duyurulacak ve ileriki bir tarihte teslim alınacak.