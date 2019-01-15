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Hamleler Kuydul Turan anısına yapıldı

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Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası’nın beşinci turu, Dt Kuydul Turan anısına yapıldı. Turnuvaya katılan herkese günün anısına dikilmek üzere ağaç fidanı dağıtıldı. İbrahim Özerden kaptanlığındaki BSW Holding, haftanın satranç takımı oldu

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Hamleler Kuydul Turan anısına yapıldı
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Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu olan Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası beşinci turu; 10 Ocak 2014 tarihinde vefat eden, satrancı çok seven, satrancı yaymak, küçüklere sevdirmek için gayret gösteren, Girne’de ve ülkede çok sevilen, değer verilen, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden, aydın, entelektüel kişi Dt Kuydul Turan anısına yapıldı.

Ailesi, sevenleri ve satrançcıların katıldığı kalabalık katılımın olduğu turnuvada, yapılan konuşmalarda, “ Satrancın yaygınlaşması için gayret gösterip ışık tutan Dt Kuydul Turan’ı anmaktan onur duyulduğu vurgulandı. Konuşmalarda, topluma hizmet edenlere vefa göstermek toplumu yüceltir.” vurgusu yapıldı.

Dt Kuydul Turan’ın kızı Mukaddes Turan da yaptığı konuşmada babasının değer verdiği satranç çalışmaların Satranç Eğitim Merkezi ile ilerletilerek devam etmesinden duyduğu sevinci dile getirerek dernek yetkililerine ve özellikle Rasıh Hürben’e bu güzel etkinlik için teşekkür etti. Dernek Başkanı Ali Şener’in, Dt. Kuydul Turan’ın ailesine hatıra plaketlerini vermesinin ardından Dt. Kuydul Turan’ın kızlarının sembolik ilk hamlesi ile beşinci tur başladı.

Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı karşısında haftanın en farklı galibiyetini alan BSW Holding   Satranç Takımı, hem haftanın takımı ünvanını alıp, en çok haftanın takımı olma başarısını gösteren takım olurken, sıralamadaki liderliğini de açık ara sürdürdü. Liderin takipçileri olan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Kuydul Turan Satranç Takımları haftayı galip bitiren takımlar oldu.  Schindler Satranç Takımı’nın, Girne Deniz Plaza gibi güçlü bir satranç takımını yenmesi haftanın süprizi oldu. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı, Pia Bella Otel Satranç Takımı, Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımları haftayı beraberlikle tamamladılar. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı, Magic Touch  Satranç Takımı, Yeşil Barış Hareketi  Satranç Takımı ve Özyalçın İnşaat Satranç Takımı haftayı yenik kapattılar. 

   BEŞİNCİ   TUR  SONUÇLARI   

1.MASA     Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı 3.0 – 5.0   Schindler   Satranç Takımı   

2.MASA     Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı   4.0 – 4.0  -  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                                             

3.MASA     Magic Touch Satranç Takımı    3.0 – 5.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı STakımı                                          

4.MASA     Kuydul  Turan  Satranç Takımı   5.0 – 3.0   Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı

5.MASA     Pia Bella  Otel   Satranç Takımı   4.0 – 4.0     Villaggio Templos  Restaurant  Satranç Takımı                                  

6.MASA     BSW Holding   Satranç Takımı   6.0 – 2.0      Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı 

                    BEŞİNCİ      TUR  SONUNDA   PUAN  DURUMU

1. BSW Holding   Satranç Takımı                                                     26.0  Puan

2. Kuydul  Turan  Satranç Takımı                                                     24.5 Puan                                      

3. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı        24.0 Puan

4.  Pia Bella   Satranç Takımı.                                                           22.0  Puan

5. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                          21.5  Puan

6. Villaggio Templos  Restaurant   Satranç Takımı                21.5  Puan

7. Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı                                              19.5  Puan

8. Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                                          19.5  Puan

9. Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                                             18.0  Puan    

10. Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                                                15.0  Puan

11. Schindler  Satranç Takımı                                                          14.5  Puan

11. Magic Touch   Satranç Takımı                                                14.0  Puan

ALTINCI    TURDA   KARŞILAŞACAK  TAKIMLAR 

1.MASA    Schindler   Satranç Takımı   -   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

2.MASA    Villaggio Templos  Restaurant  Satranç Takımı  -   BSW Holding   Satranç Takımı                           

3.MASA  Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı      -   Pia Bella  Otel   Satranç Takımı                                  

4.MASA  Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı   -     Kuydul  Turan  Satranç Takımı     

5.MASA    Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı  -  Magic Touch   Satranç Takımı                                                 

6.MASA     Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı   -  Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                                            

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