Hamleler Kuydul Turan anısına yapıldı

Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası’nın beşinci turu, Dt Kuydul Turan anısına yapıldı. Turnuvaya katılan herkese günün anısına dikilmek üzere ağaç fidanı dağıtıldı. İbrahim Özerden kaptanlığındaki BSW Holding, haftanın satranç takımı oldu

Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu olan Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası beşinci turu; 10 Ocak 2014 tarihinde vefat eden, satrancı çok seven, satrancı yaymak, küçüklere sevdirmek için gayret gösteren, Girne’de ve ülkede çok sevilen, değer verilen, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden, aydın, entelektüel kişi Dt Kuydul Turan anısına yapıldı.

Ailesi, sevenleri ve satrançcıların katıldığı kalabalık katılımın olduğu turnuvada, yapılan konuşmalarda, “ Satrancın yaygınlaşması için gayret gösterip ışık tutan Dt Kuydul Turan’ı anmaktan onur duyulduğu vurgulandı. Konuşmalarda, topluma hizmet edenlere vefa göstermek toplumu yüceltir.” vurgusu yapıldı.

Dt Kuydul Turan’ın kızı Mukaddes Turan da yaptığı konuşmada babasının değer verdiği satranç çalışmaların Satranç Eğitim Merkezi ile ilerletilerek devam etmesinden duyduğu sevinci dile getirerek dernek yetkililerine ve özellikle Rasıh Hürben’e bu güzel etkinlik için teşekkür etti. Dernek Başkanı Ali Şener’in, Dt. Kuydul Turan’ın ailesine hatıra plaketlerini vermesinin ardından Dt. Kuydul Turan’ın kızlarının sembolik ilk hamlesi ile beşinci tur başladı.

Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat Satranç Takımı karşısında haftanın en farklı galibiyetini alan BSW Holding Satranç Takımı, hem haftanın takımı ünvanını alıp, en çok haftanın takımı olma başarısını gösteren takım olurken, sıralamadaki liderliğini de açık ara sürdürdü. Liderin takipçileri olan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Kuydul Turan Satranç Takımları haftayı galip bitiren takımlar oldu. Schindler Satranç Takımı’nın, Girne Deniz Plaza gibi güçlü bir satranç takımını yenmesi haftanın süprizi oldu. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı, Pia Bella Otel Satranç Takımı, Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımları haftayı beraberlikle tamamladılar. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı, Magic Touch Satranç Takımı, Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ve Özyalçın İnşaat Satranç Takımı haftayı yenik kapattılar.

BEŞİNCİ TUR SONUÇLARI

1.MASA Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 3.0 – 5.0 Schindler Satranç Takımı

2.MASA Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 – 4.0 - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

3.MASA Magic Touch Satranç Takımı 3.0 – 5.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı STakımı

4.MASA Kuydul Turan Satranç Takımı 5.0 – 3.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

5.MASA Pia Bella Otel Satranç Takımı 4.0 – 4.0 Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı

6.MASA BSW Holding Satranç Takımı 6.0 – 2.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

BEŞİNCİ TUR SONUNDA PUAN DURUMU

1. BSW Holding Satranç Takımı 26.0 Puan

2. Kuydul Turan Satranç Takımı 24.5 Puan

3. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı 24.0 Puan

4. Pia Bella Satranç Takımı. 22.0 Puan

5. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 21.5 Puan

6. Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı 21.5 Puan

7. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 19.5 Puan

8. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 19.5 Puan

9. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 18.0 Puan

10. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 15.0 Puan

11. Schindler Satranç Takımı 14.5 Puan

11. Magic Touch Satranç Takımı 14.0 Puan

ALTINCI TURDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR

1.MASA Schindler Satranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

2.MASA Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı - BSW Holding Satranç Takımı

3.MASA Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Pia Bella Otel Satranç Takımı

4.MASA Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı - Kuydul Turan Satranç Takımı

5.MASA Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Magic Touch Satranç Takımı

6.MASA Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı