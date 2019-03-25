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Hamleler, Başel anısına yapıldı

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Eğitim temalı satranç turnuvasının onuncu turunda Denkay Başel anıldı

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Hamleler, Başel anısına yapıldı
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Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının onuncu  turunda, 2015 yılında vefat eden ülkenin sevilen insanlarından, emekli  öğretmen Denkay Başel anıldı.

Satranç Eğitim Merkezi başkanı Ali Şener, Doğan Sahir ve Ömer Özerden, Denkay Başel adına hazırlanmış onuncu  tur hatıra plaketini, Feriha Başel’e sundular. Başel aile üyelerinin  sembolik ilk hamlesiyle turnuva başladı.

BSW Holding Satranç Takımı onuncu turda aldığı farklı galibiyetle 53.0 puana ulaşarak gelecek hafta oynanacak son tura en şanslı şampiyon adayı olarak girdi. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı farklı galibiyetle son haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak girdi.

Onuncu tur sonuçları 

1.  MASA    Schindler   Satranç Takımı    2.0 -  6.0     Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı     

2.  MASA Tangül Çağıner Çocuklara YVST 4.0 - 4.0 VillaggioTemplos Restaurant ST

3. MASA  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı  4.0 -  4.0   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı  

4. MASA    Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı  2.0 -  6.0  BSW Holding   Satranç Takımı   

5.  MASA   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı  3.0 -  5.0  Pia Bella  Otel   Satranç Takımı 

6.  MASA   Magic Touch   Satranç Takımı   4.0 -  4.0   Kuydul  Turan  Satranç Takımı  

Onuncu tur sonunda puan durumu

1. BSW Holding   Satranç Takımı                                                  53.0  Puan

2. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                        49.0  Puan                                  

3. Kuydul  Turan  Satranç Takımı                                                  48.5 Puan 

4. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı       43.0 Puan

5.  Pia Bella   Satranç Takımı.                                                        40.5  Puan

On birinci turda karşılaşacak takımlar 

1.   MASA    Kuydul  Turan  Satranç Takımı   - Schindler   Satranç Takımı     

2.   MASA    Pia Bella  Otel   Satranç Takımı  - Magic Touch   Satranç Takımı   

3.   MASA    BSW Holding   Satranç Takımı    -   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı  

4.   MASA    Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı   -  Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı 

5.   MASA    Villaggio Templos  Restaurant  Satranç Takımı  -  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı   

6.   MASA    Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı -    Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

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