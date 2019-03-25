Hamleler, Başel anısına yapıldı

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının onuncu turunda, 2015 yılında vefat eden ülkenin sevilen insanlarından, emekli öğretmen Denkay Başel anıldı.
Satranç Eğitim Merkezi başkanı Ali Şener, Doğan Sahir ve Ömer Özerden, Denkay Başel adına hazırlanmış onuncu tur hatıra plaketini, Feriha Başel’e sundular. Başel aile üyelerinin sembolik ilk hamlesiyle turnuva başladı.
BSW Holding Satranç Takımı onuncu turda aldığı farklı galibiyetle 53.0 puana ulaşarak gelecek hafta oynanacak son tura en şanslı şampiyon adayı olarak girdi. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı farklı galibiyetle son haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak girdi.
Onuncu tur sonuçları
1. MASA Schindler Satranç Takımı 2.0 - 6.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
2. MASA Tangül Çağıner Çocuklara YVST 4.0 - 4.0 VillaggioTemplos Restaurant ST
3. MASA Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
4. MASA Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 2.0 - 6.0 BSW Holding Satranç Takımı
5. MASA Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Pia Bella Otel Satranç Takımı
6. MASA Magic Touch Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Kuydul Turan Satranç Takımı
Onuncu tur sonunda puan durumu
1. BSW Holding Satranç Takımı 53.0 Puan
2. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 49.0 Puan
3. Kuydul Turan Satranç Takımı 48.5 Puan
4. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı 43.0 Puan
5. Pia Bella Satranç Takımı. 40.5 Puan
On birinci turda karşılaşacak takımlar
1. MASA Kuydul Turan Satranç Takımı - Schindler Satranç Takımı
2. MASA Pia Bella Otel Satranç Takımı - Magic Touch Satranç Takımı
3. MASA BSW Holding Satranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
4. MASA Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
5. MASA Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
6. MASA Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST