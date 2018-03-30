Reçeteye resmen yazılabilecek alternatif tıp yöntemler

Kendi kendimizin doktoru olmamız, en basit hastalıkta bile antibiyotik ilaçlara sarılmamız başta olmak üzere aslında sağlığımız için çok zararlı yöntemler kullanıyoruz. Bunlar sağlığımızı kötü yönde etkilerken ilaca bağımlılığımızı arttırıyor. TC Sağlık Bakanlığı, beklenmeyen bir açıklama yaptı ve şimdiye kadar ‘koca karı yöntemi’ diye adlandırılan birçok yöntemin artık doktorlar tarafından reçeteye yazılabileceğini duyurdu. Bu yöntemlerin başında ise kimi kesimlerce vahşet olarak kabul edilen hacamat ve sülük yer alıyor.

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Kimyasal ilaca bağımlılığı ve ilaç maliyetlerini düşürmek için Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını (GETAT) genişletmeyi amaçlıyor





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte “Anadolu tıbbı” yaygınlaştırmak adına 18 üniversite hastanesinde bulunan GETAT merkezlerinin sayısı artırılacak

Bakanlık geleneksel tedavi, bitkisel ürün gibi yöntemlerin doktorlar tarafından tavsiye edilip reçetede yazılabileceği duyururken bu tedavilerin modern tıptan ayrı olmadığını ve ‘alternatif tıp’ tanımının doğru olmadığını belirtti

ABD, Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp sorunsuz öneriliyor ve bunlar karşılanıyor





Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’yi GETAT konusunda desteklediğini öğrendiğimiz bu gelişme bir yandan da antibiyotik gibi ilaçların kullanımındaki artışların önüne geçmeyi hedefliyor



“Bu hassas ve önemli bir konu. Burada hastalara ‘Ameliyat olma, hocaya git, akupunktura git’ gibi anlam çıkmamalı. Sağlık Bakanlığı bu konuda hekimlerle muhatap olmak istiyor. Onların tavsiyeleri ve reçetelendirmeleri dikkate alınacak. Devlet yararına inanıyorsa bunları karşılayacak. Bunları sunacak insanlar bilim insanları” dedi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ndeki 14 yöntem sıralaması şöyle:



1. Akupunktur



Akupunktur, şimdiye kadar ‘altenatif tıp’ dediğimiz tedavi yöntemleri arasında belki de en bilineni. İğneli uyarım denilen bu tedavi çin tıbbına dayanıyor ve vücudun belli noktalarına çok ince uçlu özel iğneler batırarak tedavi amaçlıyor.

2. Sülük



Asıl adı hirudoterapi olan sülük tedavisi insanlığın başlangıcından bu yana süregelen tedaviler arasında. Hatta FDA 2004 yılında sülükleri “tıbbi cihaz” olarak kabul ettiğini açıkladı. Sülük tedavisinde önemli olan sülüklerin emdiği kan değil, kanı emerken vücuda salgıladığı maddedir. Hirudin ve Calin başta olmak üzere bioaktif maddeler, kanın pıhtılaşmasını engelleyici, oluşmuş pıhtıyı eritici, ağrı kesici, mikrop öldürücü, tansiyon dengeleyici, kas gevşetici, bağışıklık sistemini düzenleyici, stres giderici etkilere sahip.

3. Mezoterapi



Kökü 1950 Fransasına dayanan terapi, sorunlu bölgede derinin orta katına mikro iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonu demek. Bir nevi cildin yenilenmesi için kullanılan yöntem başladığı zamanın aksine artık sadece kozmetik dünyasında bulunuyor.

4. Hipnoz



İskoç hekim S. James Braid, hipnoza ismini verirken Yunan mitolojisindeki uyku ilahının adı olan Χυπνος’tan esinlenmiş. Hipnoz, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası hali olarak tanımlanıyor psikolojiye göre.

5. Kupa uygulaması (Hacamat)



Görünümünün korkunçluğu bir yana bırakıldığında çok fazla kullanılan bu yöntemde deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınıyor. Bardak veya boynuzla alınan kan, genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden alınıyor.

6. Fitoterapi



İlk olarak Fransız hekim Henri Lenclerc tarafından La Presce Medical adlı tıp dergisinde kullanılan terim, aslında hepimizce bilinen bitkilerle tedavi anlamına geliyor.





7. Refleksoloji



Belirli bölgelere masaj ve baskı yapılarak alternatif tedavi metodu olarak kullanılan Refleksoloji, çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara uygulanıyor.

8. Homeopati



Kimyasal madde içermeyen bu yöntemde çeşitli bitkisel ilaç ve farklı masaj uygulamalarıyla tedavi uygulanır. Burada amaç, kişiye hastalıkların daha çok beyinde oluşturulduğu ve her şeyden önce beyindeki hastalığa neden olan düşüncelerden kurtulmak gerektiği öğretilir.

9. Osteopati



Bu tedavi vücut fonksiyonlarını baz alarak, kas-iskelet sistemine göre teşhis ve tedaviyi uygular. Amaç, bir sinirin veya omurilikten gelen sinirlerin fiziksel veya duygusal etkilenmeden dolayı organlarda görülen özellikle eklemlerdeki fizyolojik bozuklukların hareket kısıtlılığını düzeltme, fonksiyonel bozuklukları ve ağrıları yok etmedir.

10. Ozon



Oksijen terapisi, oksijenasyon terapisi, hiperoksijenasyon, bio-oksidatif terapi ve daha fazla isme sahip yöntem, bakteri ve mantar öldürücülüğü, virüs çoğalmasını önleyici özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.





11. Apiterapi



Başta Japonya, Doğu Asya ülkeleri, Amerika, Kanada olmak üzere pek çok ülkede kullanılan yöntem arı ürünlerinin bir ya da birden fazla hastalığın önlenmesi veya iyileştirilmesi amacıyla kullanılmasına hizmet ediyor. Kemiklerde Kalsiyum fiksasyonunu artırması, iştah artırma, enerji ve direnç kazandırması, besin içeriğinin insan sağlığına olağanstü derecede iyi geldiği özellikleriyle bal tercih edilen başlıca ürün oluyor.

12. Proloterapi



Genelde kronik kas-iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan yöntem yumuşak doku hasarlarının enjeksiyon kullanılarak tedavi edilmesi demektir. Enjeksiyon edilen maddeler hiperozmolar dekstroz solüsyonu olmak üzere irritan maddelerden oluşur.

13. Larva



İlk kez Baer tarafından 1931 yılında, Calliphora türüne ait sinek larvaları ile uygulanan yöntem cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Bu yöntemin tercih edilmesinin başlıca sebepleri olarak; yara üzerindeki ölü dokuyu salgıladıkları enzimler ile eriterek çıkarmaları, dokuyu granülasyon oluşturması için uyarmaları ve yarayı dezenfekte etmeleri gösteriliyor.

14. Müzikterapi



Müzik terapi; bir terapötik (tedavi edici) ilişkide bireylerin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için müziği kullanan kökleri eskiye dayanan bir yöntemdir.