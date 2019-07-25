Kortizon tedavisi ve beslenme

Kortizon; tıbbi tedavilerde sıkça kullanılan ilaçlardan biridir. Vücudumuz yetersiz kortizol hormonu ürettiğinde veya eksikliğinde kortizon ilacı ile tedavi edilir.

Kortizol hormonu; gün içinde farklı oranlarda salınmaktadır. Vücut ısısı, zaman, kan basıncı, stres gibi unsurlar salınım miktarını etkiler. Karbonhidrat ve yağ metabolizmanı düzenlemekte kortizol hormonunun görevleri arasındadır.

Kortizon ilacı özellikle romatizmal hastalıklar, kalp-damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarında, böbrek, göz, kemik-bağ dokusu, karaciğer hastalıklarında sıkça kullanılmaktadır.

Kortizon ilacını kullanırken beslenmenizde de bazı unsurlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Uzun dönem ve yüksek dozlarda kortizon ilacı kullanımı bazı yan etkilere yol açabilmektedir.

Diyabet; Kortizon, insülin hormonunu olumsuz etkileyerek kan şekeri yükselmesine neden olur ve diyabet riski artar. Kortizon kullanımına bağlı olarak iştah artabilir ve buna bağlı kilo artışı meydana gelebilir.

Psikolojik Bozukluklar; Depresyon veya kaygı bozukluğu kortizon tedavisi sırasında görülebilmektedir.

Ödem; Kortizon, vücutta su ve tuz tutulumuna neden olur ve kan basıncında artışa ve vücutta ödem meydana gelmesine yol açabilir. Buna bağlı böbrek, kalp hastalığı ve hipertansiyon hastalığı olanlarda kortizon tedavisi alırken çok dikkatli olunmalıdır.

Kemik ve Kas kütlesi; Kortizon tedavisine bağlı olarak abdominal bölgede yağlanma artabilir, kemik ve kas kütlesinde kayıplara yol açabilir.

Kortizon tedavisinde beslenme nasıl olmalıdır?

Tuz Kullanmayın; Kortizon vücutta tuzun böbreklerden geri emilmesini azaltır. Bu dönemde sofra tuzu ve tuzlu besinlerin (salamura besinler, peynir, zeytin, paketli ürünler v.b.) tüketilmemelidir. Tuzsuz ekmek tercih edilmeli yüksek sodyum içeren soda tüketilmemelidir.

Bolca sebze, meyve tüketin; Kortizon tedavisinde potasyum kaybı da görülebileceğinden sebze ve meyve alımı yeterli olmalıdır. Düşük potasyum kas güçsüzlüğü, kas kramplarına ayrıca kalp kasının işlevini olumsuz etkiler. Muz, kayısı, kavun, koyu yeşil yapraklı sebzeler, patates potasyumdan en zengin besinlerdir.

Kalsiyumdan zengin beslenin; Kortizon tedavisinde kemik yıkımı hızlanır ve osteoporoz riski artar. Süt, yoğurt, tuzsuz peynir, bakliyatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengin kaynaklardır.

Tatlı ve şekerli gıdalara dikkat; Kortizon, şeker metabolizmasını olumsuz etkilediğinden tatlı ve yağlı besinlere olan iştah artar. Fakat tedavide en büyük risk diyabet hastalığı ve ödem olduğundan kesinlikle şeker tüketilmemelidir. Bu isteği doğal meyve şekerinden veya doğru porsiyonlarda tüketilen kuru meyvelerden sağlanmalıdır.

Hareket edin; kortizon yağlanmayı hızlandırıcı bir ilaçtır. Bu dönemde mutlaka hareket edin. Hareket etmek, hem psikolojik açıdan olumlu etki sağlayacak hem de vücut yağının hızla artmasını önlemeye yardımcı olacaktır.