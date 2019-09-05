Ketojenik diyet mercek altında

Ketojenik diyet, yüksek yağ, çok düşük karbonhidrat ve orta derecede protein içeren bir diyet türüdür.

Bu diyet türündeki temel mantık, vücudun keton olarak bilinen enerji kaynağını kullanması ile yağ yakımının artırılması hedeflenmektedir. Ketonlar beyin başta olmak üzere vücut için Glikozdan sonra gelen küçük yakıt molekülleridir. Kan şekeri vücutta yetersiz olduğu zaman glikoz yerine, keton cisimcikler kullanılır. Vücutta depolanan yağın keton cisimciklere dönüşüp yakılması için günde en fazla 20-50 gr arası karbonhidrat tüketilmelidir. Günlük optimal beslenme düzeninde günde en az 130 gr karbonhidrat alımı önerilmektedir.

Yüksek yağlı ve kısıtlayıcı bir diyet olduğu için uzun süreli uygulanması doğru değildir.

Ketojenik diyet güvenli mi ?

Yapılan bazı araştırmalarda aşırı kilo problemi olan kişilerde faydalı etkiler görülse de bazı çalışmaların sonucunda düşük karbonhidratlı diyetle beslenen kişilerin ilk 1 yıl içinde verilen kiloyu hızlı şekilde geri kazandığı gösterilmiştir.

Ketojenik diyet; özellikle çocuk yaşta epilepsi hastası kişilerde atak dönemlerinde hastane ortamlarında uygulanmaktadır. İlk olarak epilepsi hastalarında bu diyet türü denenmiş ve etkili olmuştur.

Kilo verme amacıyla uygulanan ketojenik diyetin kısa dönemde olumlu etkileri görülse de uzun dönemde vücudu ve biyokimyasal değerleri nasıl etkileyeceği bilinmemektedir.

Ketojenik Diyetin uzun dönem uygulanmasında karşılaşılacak problemler

Ketojenik diyette vücutta yakıt olarak kullanılan keton cisimcikler oldukça asidiktir ve vücutta uzun süre üretilmesinde kan ve idrarda ketoasidoz oluşumuna neden olabilir.

Kanımız dengede olmadığında kalp, böbrek, kemik sağlığı ve merkezi sinir sistemi başta olmak üzere tüm vücut bileşenleri için risktir.

Vücutta keton cisimciklerin artması böbrek taşı oluşumunu hızlandırır,

Aşırı kalsiyum atımına bağlı osteoporoz riski artar.

Düşük sebze-meyve, tam tahıllı gıda alımının azalmasına bağlı kabızlık gelişebilir,

Düşük karbonhidrat alımı nedeniyle duygu durumunda dalgalanmalar gelişir,

Yorgunluk, baş dönmesi, odaklanma güçlüğü, gerginlik, mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir,

Kötü nefes kokusu ve şiddetli baş ağrısı görülebilir.