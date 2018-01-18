Karın yağlarını eriten besinler

Göbek çevresindeki yağlanma birçok kronik hastalığa davetiye çıkarıyor. Beslenmede atacağınız doğru adımlar sayesinde göbek çevrenizi inceltir ve sağlığınızı optimal yönde geliştirirsiniz. Bazı besinlerin içerdiği besin öğeleri sayesinde göbek çevresindeki yağlanmayı azaltıcı etkisi olduğunu bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde sizlerle paylaşıyorum.

Glisemik indeksi düşük besinler kan şekerini dengede tutar ve vücudumuzda enerji harcamasını artırarak vücuda şekeri depolamak yerine bağırsaklarımızdaki yararlı minerallerin emilimini artırır ve metabolizmayı düzenleyici hale getirir. Özellikle salatalarınıza doğrayabileceğiniz KURUSOĞAN, yine yemek yanlarında bol sebzeyle tüketeceğiniz BUĞDAY ve PIRASA bu besinlere örnektir. Mükemmel bir protein kaynağı olan TON BALIĞI kas fizyolojisine etki ederek sizi tok tutar ve böylelikle daha az kalori almanızı destekleyerek bel ve iç yağlanmayı azaltıcı etki gösterir. Üzüm sirkesi yerine ELMA SİRKESİNİ kullanmanız içeriğindeki asetik asit, vitamin-mineral ve antioksidan açısı nedeniyle zayıflamada ki etkisi daha yüksektir. TARÇIN en iyi kan şekeri dengeleyici olarak bilinir, insülin kullanımını artırarak insülin direnci kırıcı etki sağlar ve göbek çevresini inceltmeye yardımcıdır. 1 yemek kaşık elma sirkesini 1 su bardağı sıcak suya katarak içine 1 çubuk tarçın ekleyin ve günde 1 sefer öğün sonrasında tüketin. Baharatlara mutfağınızda yer açın. Özellikle KARABİBER, KİMYON ve ZERDEÇALA hatta üç baharatı da birlikte kullanın. Karabiberdeki PİPERİN, kimyondaki KUMİN, zerdeçaldaki KURKUMİN antioksidanları yağ depolarında maksimum düzeyde yakımı desteklemektedir. KIRMIZI ELMAYI meyve aralarınızda özellikle tercih edin çünkü içerdiği PEKTİN sayesinde karın bölgesindeki yağlanmayı azaltıcı etki gösterir. Tabii ki yanında bolca su içmeyi ihmal etmeyin.

FİLTRE KAHVE tüketmekte içerdiği yüksek antioksidanlar nedeniyle göbek eriten içecekler arasında yer alır.

Fakat bu besinlerin vücudumuzda olumlu etkilerini göstermek istiyorsanız sağlıklı ve dengeli diyetin içinde bu besinlerin etkili olduğunu unutmayınız ayrıca bolca fiziksel aktivitenin de çok önemli olduğunu unutmayınız.