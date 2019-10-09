Dayanılmaz Migren Ağrılarına Elveda Demenizi Sağlayacak 8 Besin

Kronik migren ağrılarını bilenler, bunun ne kadar çekilmez bir şey olduğunu da bilir. Beslenme düzenine ekleyeceğiniz besinlerle ağrılarını azaltmanız mümkün. Peki bunlar hangi besinler?

Tedavisi mümkün bir nörolojik hastalık olan migren , yaşam kalitesini düşüren hastalıklardan biri. Migren, zonklayıcı veya keskin olarak şakak bölgesinde meydana gelen ağrılardır. Daha çok kadınlarda görülen migren hastalığı çekilmez baş ağrılarını beraberinde getirir ve bu yüzden gününüz berbat geçebilir. Ancak migrene iyi gelen doğal yöntemlerin yanı sıra beslenme düzeninizi değiştirerek ve belli başlı bazı besinleri ekleyerek migrenin üstesinden gelebilirsiniz. İşte migren ağrısına iyi gelen besinler!

1. Avokado

Birçok şeyle mücadele etmeye yardımcı olan avokadoyu sevmek için başka bir nedene ihtiyacınız varsa, avokadonun migrenle savaştığını söyleyebiliriz. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidan bileşenler bakımından zengin olan avokado, migren ağrısıyla baş etmekle kalmaz, düzenli kullanımda migren ağrısı oluşumunun önüne geçer.

2. İncir

Magnezyum, lif, manganez, sodyum B6 vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyve olan incir birçok faydasının yanı sıra migren ağrılarında da işe yarıyor. Uzmanlara göre incir, içeriğinde bulundurduğu potasyum sayesinde baş ağrılarını dindiriyor.

3. Somon

Somon; Omega 3, folik asit ve B2 vitamini bakımından oldukça zengin bir besin. Özellikle içerdiği Omega 3 vitamini sayesinde sinirlernizi korur. Böylelikle beyin fonksiyonlarındaki sinirlerle ilgili bir hastalık olan migrene karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Somon haricinde uskumru, hamsi ve ton balığı da migrene faydalı besinlerdendir.

4. Tatlı patates

Yüksek lif kaynağı ve potasyum zengini olan tatlı patates, kanseri önleyen besinler arasında yer almasının yanı sıra dayanılmaz migren ağrısına karşı da savaşır. Hem lezzetli hem de faydalı olan tatlı patatesi migren ağrıları yaşadığınızda tüketebilirsiniz. Böylelikle sizi rahatlatır ve baş ağrılarını azaltır.

5. Karpuz ve havuç

Migren ağrılarıyla savaşmak için bol miktarda su tüketmek gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Su tüketmenin yanı sıra su bakımından zengin besinleri tüketmek de migrenle mücadele etmenizde size yardımcı olur. Az su içmek, migreni tetikleyen nedenlerden biri, bu yüzden su tüketimine dikkat etmelisiniz.

6. Kinoa ve karalahana

Migrenle mücadele eden besinlere ek olarak kinoa ve karalahanayı verebiliriz. Magnezyum, demir içeren kinoa ve Omega 3 açısından zengin olan karalahana, migrenin en iyi savaşçılarından olan besinler. Karalahana, migrenle savaşmada daha etkili olsa da beyaz lahana da en az onun kadar etkili bir savaşçı.

7. Yoğurt

Migren konusunda yapılan araştırmalara göre, yoğurt içerdiği B vitamini sayesinde migren ağrılarını dindirmede etkili bir besin. Eğer sık sık migren atakları yaşıyorsanız, düzenli olarak yoğurt tükettiğinizde bu atakları engelleyebilirsiniz.

8. Limonlu su

Güne limonlu suyla başlamanın yararlarını bilmeyen yok! Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve yüksek miktarda C vitamini içeren limonlu su, migren ağrısına da iyi gelir. Ne zaman migren atağınız olursa yarım limon suyunu bir bardak suyla karıştırın, içine 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve bu sihirli iksiri için! Daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz.

BONUS: Tarçın masajı

Başınız ağrıdığında birkaç çubuk tarçını alın ve ezerek toz haline getirin. Toz haline getirdiğiniz tarçınlara macun kıvamına gelene kadar su ekleyin. Macun kıvamındaki bu karışımı şakaklarınıza ve alnınıza uygulayın, 25-30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu bitkisel karışım, migren ağrılarıyla savaşır ve daha iyi hissetmenizi sağlar.